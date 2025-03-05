Казахстан запретил вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
"Ввести сроком до 30 июня 2025 года запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", – говорится в тексте.
Комитету государственных доходов МФ РК при взаимодействии с Пограничной службой КНБ поручено в пределах своей компетенции принять необходимые меры по обеспечению исполнения приказа.
МВД РК в пределах своей компетенции должно оказать содействие по недопущению случаев вывоза указанных товаров в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств.
Совместный приказ вводится в действие с 15 марта 2025 года.
Мы писали, что в октябре 2024 года Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз, в том числе в государства-члены ЕАЭС, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. В январе 2025 года власти страны установили дополнительный запрет на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом.