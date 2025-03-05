Казахстан запретил вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Минэнерго, КНБ, Минфин и МВД совместным приказом от 24 февраля 2025 года внесли дополнения в свой совместный приказ от 8 октября 2024 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком до 30 июня 2025 года запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", – говорится в тексте.

Комитету государственных доходов МФ РК при взаимодействии с Пограничной службой КНБ поручено в пределах своей компетенции принять необходимые меры по обеспечению исполнения приказа.

МВД РК в пределах своей компетенции должно оказать содействие по недопущению случаев вывоза указанных товаров в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств.

Совместный приказ вводится в действие с 15 марта 2025 года.