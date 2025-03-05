#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Право

Казахстан запретил вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 09:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Минэнерго, КНБ, Минфин и МВД совместным приказом от 24 февраля 2025 года внесли дополнения в свой совместный приказ от 8 октября 2024 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком до 30 июня 2025 года запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", – говорится в тексте.

Комитету государственных доходов МФ РК при взаимодействии с Пограничной службой КНБ поручено в пределах своей компетенции принять необходимые меры по обеспечению исполнения приказа.

МВД РК в пределах своей компетенции должно оказать содействие по недопущению случаев вывоза указанных товаров в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств.

Совместный приказ вводится в действие с 15 марта 2025 года.

Мы писали, что в октябре 2024 года Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз, в том числе в государства-члены ЕАЭС, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. В январе 2025 года власти страны установили дополнительный запрет на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Водный кодекс: казахстанцев будут стимулировать экономить воду
Право
09:21, Сегодня
Водный кодекс: казахстанцев будут стимулировать экономить воду
Правила возмещения ущерба фермерам от ЧС природного характера обновили в Казахстане
Право
08:52, Сегодня
Правила возмещения ущерба фермерам от ЧС природного характера обновили в Казахстане
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Право
13:44, 04 марта 2025
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: