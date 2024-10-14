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Законодательство РК

Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 09:32 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 8 октября 2024 года утвердил объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК, сообщает Zakon.kz.
Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 баллов, основ Конституции РК не менее 9 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан, – говорится в документе.

Приказ введен в действие с 12 октября.

Напомним, в июле текущего года введены в действие поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", в соответствии с которыми ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Ранее мы рассказывали, что для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка.

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