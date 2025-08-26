#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Право

В Казахстане изменили требования к знанию госязыка при приеме в гражданство

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 14:05 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 20 августа 2025 года внесены изменения в объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, основ Конституции РК не менее 20 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан. 

Ранее требовалось набрать объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 баллов, а основ Конституции не менее 9 баллов.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления
Право
14:22, Сегодня
Правительство обновило план действий по реализации концепции госуправления
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
Право
11:37, Сегодня
Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
Право
10:59, Сегодня
В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: