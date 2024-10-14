В Казахстане разработали новый стандарт оказания неврологической помощи

Министерство здравоохранения разработало новый стандарт организации оказания неврологической помощи взрослому населению в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом стандарта обновлены основные задачи и направления деятельности организаций в части проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике, лечению заболеваний нервной системы с соблюдением преемственности на всех этапах.

Обновленный стандарт направлен на внедрение новых современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих неврологическую помощь взрослому населению, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы;

диагностика заболеваний нервной системы;

лечение заболеваний нервной системы с соблюдением преемственности на всех этапах;

динамическое наблюдение за пациентами с заболеваниями нервной системы;

профилактика прогрессирования и развития осложнений заболеваний нервной системы;

медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями нервной системы;

паллиативная помощь пациентам с прогрессирующими неврологическими заболеваниями.

Неврологическая помощь взрослым оказывается в виде консультативно-диагностической помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, в экстренной и плановой формах организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Указывается, что лекарственное обеспечение пациентов с неврологическими заболеваниями осуществляется в рамках ГОБМП и в системе ОСМС:

в амбулаторных условиях;

в стационарных или стационарозамещающих условиях согласно лекарственному формуляру, утверждаемому организацией здравоохранения.

Штаты организаций здравоохранения, оказывающих неврологическую помощь, независимо от формы собственности формируются в соответствии с уровнем (кабинет, отделение, центр) и условиями (консультативно-диагностическая помощь, стационарная, стационарозамещающая) оказания помощи самостоятельно.

При этом в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, устанавливается одна должность врача-невролога на 10 тыс. населения. На одну должность врача-невролога устанавливаются одна должность медицинской сестры.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарах, устанавливается не менее одной должности врача-невролога на 20 коек. На один круглосуточный пост на 20 коек устанавливаются не менее трех должностей медицинской сестры. Заведующий отделением назначается из расчета одна должность на 30 коек.

Должность медицинской сестры, процедурной медицинской сестры – не менее одной должности на 20 коек. Должность старшей медицинской сестры устанавливается при наличии не менее трех процедурных медицинских сестер и медицинских сестер.

Указывается, что неврологическую помощь оказывают специалисты, имеющие сертификат по специальности "Неврология (взрослая, детская)", "Неврология (взрослая)", "Неврология (функциональная диагностика по профилю основной специальности) (взрослая)", "Неврология, в том числе детская".

Кроме того, систематизирована структура центров компетенции аутоиммунных заболеваний нервной системы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь неврологическим пациентам на амбулаторно-поликлиническом уровне, задачи и функции медицинских организаций, функции профильных специалистов по обследованию, лечению, динамическому наблюдению пациентов с аутоиммунными заболеваниями нервной системы, требования к их квалификации, нормативы времени, минимальное штатное и материально-техническое оснащение в зависимости от уровня, формы, условий оказания медицинской помощи.

Также предусматривается создание центров компетенций аутоиммунных заболеваний, нейродегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы, центров эпилептологии, которые будут создаваться на областном уровне при многопрофильных стационарах.

Функцией этих центров являются обследование, лечение, динамическое наблюдение пациентов с аутоиммунными заболеваниями нервной системы, направление пациентов при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационар, оказывающий специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

В Минздраве считают, что организация этих центров компетенции позволит повысить качество медицинской помощи пациентам с неврологическими заболеваниями, улучшить диагностику и оказать своевременную консультативную помощь для данной категории больных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

При этом прежний Стандарт организации оказания неврологической помощи в РК, утвержденный приказом Минздрава от 14 марта 2018 года, утрачивает силу.