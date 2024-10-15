В Казахстане появится госуслуга по реабилитации и социальной адаптации детей с аутизмом

Министерство просвещения подготовило изменений и дополнения в правила оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень услугодателей включены оказывающие государственную услугу "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии" центры поддержки детей с аутизмом.

При обращении через портал необходимо представить документы:

электронная копия свидетельства о рождении ребенка, при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" ( ЗАГС), либо родившегося за пределами РК;

заключение об инвалидности, либо сведения из сервиса цифровых документов (при наличии);

заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости обучения на дому по состоянию здоровья либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для статистического учета детей, обучающихся на дому) (при наличии).

При необходимости услугодатель для углубленного обследования дополнительно запрашивает следующие документы:

форму №052/у "Медицинская карта амбулаторного пациента" либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

психолого-педагогическую характеристику из организации образования;

письменные работы по языку обучения, математике, рисунки и другие результаты деятельности.

Кроме того, предусмотрен перечень документов для нерезидентов по государственным услугам "Обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями" и "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии":

документ, удостоверяющий личность ребенка (требуется для идентификации);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя) (требуется для идентификации);

заключение об инвалидности (при наличии);

заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости обучения на дому по состоянию здоровья либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для статистического учета детей, обучающихся на дому) (при наличии).

При обращении через портал:



электронная копия документа, удостоверяющего личность ребенка;

электронная копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);

электронная копия заключения об инвалидности (при наличии);

электронная копия заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости обучения на дому по состоянию здоровья либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для статистического учета детей, обучающихся на дому) (при наличии).

При необходимости услугодатель для углубленного обследования дополнительно запрашивает следующие документы:

форму №052/у "Медицинская карта амбулаторного пациента";

психолого-педагогическую характеристику из организации образования;

письменные работы по языку обучения, математике, рисунки и другие результаты деятельности.

Так, правила оказания государственной услуги "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии" дополняется приложением в виде формы справки для центров по поддержке детей с аутизмом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 октября.