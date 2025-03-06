Госуслуги в сфере психолого-педагогической поддержки особенных детей: внесены изменения

Министр просвещения приказом от 28 февраля 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что государственная услуга по обследованию и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями может оказываться проактивным способом, по инициативе услугодателя посредством информационных систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале и включать в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по обследованию и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

Запись на прием производится услугополучателем через сервис Bilim приложения eGov Mobile. После успешной записи услугополучателю направляется SMS-уведомление с подтверждением даты, с напоминанием за день до приема и в день приема.

После психолого-медико-педагогического обследования специалистами услугодателя формируется письменное заключение с указанием рекомендуемых образовательных, медицинских и социальных услуг, типа образовательной программы, сведения вносятся в модуль ПМПК информационной системы "Национальный образовательный банк данных".

Также говорится, что при внесении изменений или дополнений в правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронное правительство" и услугодателям, а также в единый контакт-центр.

Вместе с тем уточняется, что госуслуга "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии" оказывается реабилитационными центрами, кабинетами психолого-педагогической коррекции, центрами поддержки детей с аутизмом (расстройством аутистического спектра (услугодатель).

Услугодатель проводит курс психолого-педагогической поддержки и реабилитации. Курс психолого-педагогической поддержки и реабилитации составляет от 90 до 365 дней.

После завершения курса реабилитационными центрами, кабинетами психолого-педагогической коррекции выдается справка с заключением о результатах курса психолого-педагогической поддержки и реабилитации детей с особыми образовательными потребностями на основании командной оценки специалистов центрами поддержки детей с аутизмом (расстройством аутистического спектра).

Справка включает рекомендации для родителей (законных представителей) по закреплению сформированных навыков и получения новых навыков в домашних условиях.

Справка о результатах курса психолого-педагогической поддержки и реабилитации, справка с рекомендациями для родителей по закреплению сформированных навыков и получения новых навыков в домашних условиях подписывается руководителем услугодателя и выдается услугополучателю в день завершения курса психолого-педагогической поддержки и реабилитации, либо услугодатель направляет ее в "личный кабинет" услугополучателя на портале в форме электронного документа в течение двух рабочих дней.

При внесении изменений или дополнений в правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях и (или) дополнениях оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронное правительство" и услугодателям, а также в единый контакт-центр.

В правилах оказания госуслуги "Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования" уточняется, что при обращении через веб-портал "электронного правительства" egov.kz услугополучатель осуществляет выбор электронной государственной услуги в разделе "Образование", заполнение полей электронного запроса и прикрепление пакета документов.

Услугодатель в течение двух рабочих дней осуществляет обработку (проверку, регистрацию) электронного запроса услугополучателя и направляет в "личный кабинет" услугополучателя на портале уведомление о приеме документов либо готовит мотивированный ответ об отказе в дальнейшем рассмотрении заявления.

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.

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