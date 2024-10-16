В Казахстане изменили санитарные требования к детским садам и школам

Министр здравоохранения приказом от 10 октября 2024 года внесла изменения в санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка, а также в санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что при проектировании в состав возрастных групповых помещений дошкольных организаций (ДО) входят раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная.

Состав возрастных групповых помещений ДО и их площади должны соответствовать следующим параметрам:

раздевальная – из расчета не менее 0,7 квадратных метров (кв. м) на 1 ребенка

игровая – из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка

буфетная-раздаточная – не менее 3,8 кв. м

спальня – из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка

туалетная для типовых ДО:

для групп дошкольного возраста – не менее 16 кв. м



ясельного возраста – не менее 12 кв. м



туалетная для ДО, размещенная в приспособленных зданиях, в том числе для ДО вместимостью до трех групп – не менее 8 кв. м

При этом исключение составляют объекты, запроектированные и введенные в действие по ранее действовавшим правовым и нормативно-техническим документам.

Также в документе говорится, что по заданию на проектирование в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Отметим, что ранее совмещение спальни с игровой комнатой допускалось только для ДО с неполным пребыванием детей.

Уточняется, что в дошкольных организациях вместимостью до трех групп допускается одна туалетная в ДО с расчетным количеством не более 30 детей площадью не менее 8 кв. м.

Кроме того, внесены изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям. В частности, установлено, что при проектировании, реконструкции, размещении и ориентации жилых и (или) общественных зданий соблюдается следующая продолжительность непрерывной инсоляции согласно гигиенических нормативов:

трехчасовая продолжительность непрерывной инсоляции обеспечивается в игральных и групповых дошкольных организаций, спальных помещениях школ-интернатов, на территориях детских игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых зданий, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов.



Допускается 2,5-часовая непрерывная инсоляция на 50% площади участка спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях дошкольных, общеобразовательных организаций и школ-интернатов непрерывная, составляет:



2,0 часа и более в северной зоне (севернее 48° северной широты);



1,5 часа и более в южной зоне (южнее 48° северной широты).



Указанная инсоляция в общеобразовательных организациях принимается для 60% учебных помещений средних и старших классов.

Помимо этого, поправками обновлены параметры микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов и температуре воды.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.