Санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям изменились в Казахстане

Министр здравоохранения РК приказом от 11 апреля 2025 года внесла изменения в санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается ограждение территории объектов без повреждений.

Также правилами установлено, что въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта, сезонного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона по форме согласно приказу Министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Приказ вводится в действие с 29 апреля.