Санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям изменились в Казахстане
Поправками предусматривается ограждение территории объектов без повреждений.
Также правилами установлено, что въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.
Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта, сезонного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона по форме согласно приказу Министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Приказ вводится в действие с 29 апреля.