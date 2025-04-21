#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.9
593.5
6.39
Право

Санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям изменились в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 11 апреля 2025 года внесла изменения в санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается ограждение территории объектов без повреждений.

Также правилами установлено, что въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта, сезонного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона по форме согласно приказу Министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Приказ вводится в действие с 29 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Казахстане появятся патентные поверенные в сфере технологий и маркетинга
Право
08:43, 20 апреля 2025
В Казахстане появятся патентные поверенные в сфере технологий и маркетинга
Из состава ООПТ выведут земли населенных пунктов, включенных в них при создании
Право
10:41, 19 апреля 2025
Из состава ООПТ выведут земли населенных пунктов, включенных в них при создании
Где и когда построят новые плотины для защиты от селей
Право
09:21, 19 апреля 2025
Где и когда построят новые плотины для защиты от селей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: