Банки обяжут автоматически отказывать в переводах в пользу интернет-казино

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает усиление мер по противодействию незаконному производству, обороту и транзиту наркотиков, осуществлению платежей и переводов денег в пользу электронного казино, интернет-казино и нелицензированных бирж цифровых активов.

Документ обяжет банки автоматически отказывать в платежах и переводах в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. Аналогичное требование введут в отношении переводов в пользу электронных и интернет-казино. При этом даже легальные участники игорного бизнеса не смогут получить перевод от лица младше 21 года.

Так, в проекте говорится:

Автоматизированная информационная система и процедуры банка обеспечивают выявление и отказ от проведения операций, связанных с:

незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг;

осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;

осуществлением платежей и (или) переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Помимо этого, будет введен специальный контроль над клиентами банков, имеющих более пяти карточек (ранее было более 10 карточек), особенно если они проводят платежи в адрес цифровых бирж, незарегистрированных в МФЦА. Для них будет установлен лимит на проведение операций – не более трех платежей и переводов денег на общую сумму до 100 000 тенге в месяц.

Банк будет выявлять и блокировать платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА, перечень которых формируется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг и направляется в уполномоченный орган. Данный перечень доводится до сведения банков уполномоченным органом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.