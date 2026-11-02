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Право

Для банков могут изменить требования по управлению рисками и кредитованию

Банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на повышение эффективности управления рисками в банках, совершенствование механизмов внутреннего контроля, а также создание дополнительных условий для финансирования крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

В частности, предусматривается:

  • совершенствование требований к управлению рисками мошенничества и противоправных инцидентов в банках;
  • изменение порядка аудита иной информации с учетом риск-профиля финансовых организаций для усиления внутреннего контроля и снижения операционных рисков;
  • совершенствование подхода к расчету коэффициента максимального размера риска на одного заемщика (К3), направленное на расширение возможностей банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

Ожидается, что поправки повысят эффективность управления банковскими рисками и создадут дополнительные условия для финансирования инвестиционных проектов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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