Для банков могут изменить требования по управлению рисками и кредитованию
Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.
Проект направлен на повышение эффективности управления рисками в банках, совершенствование механизмов внутреннего контроля, а также создание дополнительных условий для финансирования крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.
В частности, предусматривается:
- совершенствование требований к управлению рисками мошенничества и противоправных инцидентов в банках;
- изменение порядка аудита иной информации с учетом риск-профиля финансовых организаций для усиления внутреннего контроля и снижения операционных рисков;
- совершенствование подхода к расчету коэффициента максимального размера риска на одного заемщика (К3), направленное на расширение возможностей банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.
Ожидается, что поправки повысят эффективность управления банковскими рисками и создадут дополнительные условия для финансирования инвестиционных проектов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.
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