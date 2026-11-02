Для банков могут изменить требования по управлению рисками и кредитованию

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на повышение эффективности управления рисками в банках, совершенствование механизмов внутреннего контроля, а также создание дополнительных условий для финансирования крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

В частности, предусматривается:

совершенствование требований к управлению рисками мошенничества и противоправных инцидентов в банках;

изменение порядка аудита иной информации с учетом риск-профиля финансовых организаций для усиления внутреннего контроля и снижения операционных рисков;

совершенствование подхода к расчету коэффициента максимального размера риска на одного заемщика (К3), направленное на расширение возможностей банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

Ожидается, что поправки повысят эффективность управления банковскими рисками и создадут дополнительные условия для финансирования инвестиционных проектов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.