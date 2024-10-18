Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" разработали в Казахстане

Министерство национальной экономики разработало Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщает Zakon.kz.

Проект рассчитан на 2025-2029 годы.

Цель проекта – надежность системы жизнеобеспечения населения, снижение уровня изношенности генерирующих мощностей и коммунальной инфраструктуры, повышение внутристрановой ценности (использование товаров, произведенных казахстанскими предприятиями).

Предусматривается модернизация и обновления существующей инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов.

Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей – модернизация энергетического и коммунального секторов РК.

Ожидаемый экономический эффект (в количественном выражении) – модернизация и обновление существующих активов энергетического и коммунального секторов, в том числе:

не менее 200 СЕМ;

не менее 30 ТЭЦ.

Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) – снижение уровня аварий на 20%, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта, – 10 трлн тенге на модернизацию существующих и создание новых активов энергетического и коммунального секторов.

Направления и задачи проекта

Реализация Национального проекта будет осуществляться по 4 ключевым направлениям, в рамках которых предусмотрена реализация 6 задач.

Направление I. Модернизация и обновление энергетической и коммунальной инфраструктуры

С 2025 по 2029 год планируется модернизация и обновление сетей существующей инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено высоким уровнем износа объектов, их несоответствием современным требованиям и растущими потребностями населения.

В целом, в рамках реализации Национального проекта планируется провести модернизацию 84,7 тыс. км сетей, что позволит обеспечить нормативным состоянием энергетическую и коммунальную инфраструктуру (износ в среднем до 40%).

Как считают разработчики, обновление энергетических, водоснабженческих и канализационных систем позволит обеспечить надежное и качественное предоставление услуг, снизить эксплуатационные затраты и повысить комфорт жизни граждан.

Разработка и реализация комплексной программы цифровизации по уровню оснащенности приборами учета, внедрения АСКУ, АСУТП/SCADA

На первоначальном этапе требуется достижение полной обеспеченности приборами учета, а также необходимо обязательное внедрение систем АСКУ, АСУТП/SCADA, "Умные сети" в рамках работ, проводимых при модернизации и строительстве коммунально-энергетической инфраструктуры.

После полномасштабного внедрения и охвата всех субъектов автоматизированной системой учета потребуется создание централизованной ИС "E-Turmys" для постоянного отслеживания ситуации в коммунальном секторе. Данная система подразумевает централизованные сбор данных о потреблении ресурсов и услуг, а также о фактическом состоянии (износ, аварии потери) оборудования и сетей СЕМ, и их потребности в модернизации.

Последующим этапом будет внедрение "умного" управления и прогнозирования на основе Big Data ("Smart Turmys"):

"Умное" потребление (рациональность, энергоэффективность);

"Умное" управление ресурсами (планирование, учет и контроль);

"Умная" инфраструктура (управление износом, потерями и авариями).

Направление 2: Повышение внутристрановой ценности

Эффективная реализация модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры будет проходить сопряженно с активным использованием продукции отечественных товаропроизводителей. Этот подход позволит не только повысить внутреннюю конкурентоспособность, но и создать значительное количество новых рабочих мест, сократить зависимость от импорта и укрепить позиции отечественных предприятий на рынке.

В первую очередь задачи по закупу казахстанского производства должны быть отражены в договорах субъектов рынка и их подрядных организаций при реализации проектов модернизации. При этом все проекты модернизации и строительства в рамках Национального проекта должны проводиться в соответствии с Правилами приобретения товаров, работ, услуг прилагаемыми к Национальному проекту.

До начала активной фазы строительства будет проведена комплексная работа по оповещению отечественных производителей к масштабному обновлению инфраструктуры. Важным аспектом является доведение до производителей целей и задач Национального проекта, правил закупа, сроков, объектов модернизации и всех возможностей по расширению существующих и созданию новых производств.

Система закупа товаров по проектам предусмотренных в Национальном проекте будет осуществлена таким образом, чтобы исключить необоснованное использование импортных товаров при наличии аналогов казахстанского производства, не уступающих по цене и качеству. При этом будет предусмотрен механизм обязательного применения казахстанских товаров при проектировании проектов модернизации.

Развитие потенциала и поддержка отечественных производителей

В рамках Национального проекта будут применены меры государственного стимулирования предприятий. Весь спектр мер государственного стимулирования может быть использован через соглашения о повышении конкурентоспособности для получения единого пакета мер. Тем самым предприятия участвующие в Национальном проекте могут повысить производственный и инвестиционный потенциалы для последующего обеспечения нужд инфраструктурного развития.

Будет проводиться анализ возможностей текущих отечественных товаропроизводителей для поставки материалов, оборудования и технологий, необходимых для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Итог данной работы будет выражаться в периодичной отчетности о возможностях участия казахстанских производителей.

Направление 3: Механизмы оказания мер поддержки уязвимым слоям населения:

Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения

Для смягчения тарифной нагрузки на уязвимые слои населения предусматривается поддержка через механизм адресных дотаций, направленных на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг.

Для обеспечения целевого использования выделяемых средств будут внедрены современные цифровые решения, которые обеспечат прозрачность и контроль процесса предоставления дотаций. В частности, планируется интеграция процедуры получения адресных дотаций на коммунальные услуги с существующими государственными цифровыми платформами.

Как считают в МНЭ, это позволит автоматизировать процессы подачи заявок, рассмотрения и одобрения дотаций, а также их перечисления непосредственно на оплату коммунальных услуг, что снизит риски нецелевого использования средств.

"Данный подход к поддержке уязвимых слоев населения также позволит оптимизировать использование бюджетных средств за счет сокращения объемов субсидирования тарифов для населения. В отличие от прямого субсидирования тарифов, которое распространяется на всех потребителей, независимо от уровня их доходов, адресные дотации будут направлены исключительно на те категории граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи. Таким образом, адресный характер помощи позволит значительно сэкономить бюджетные средства и направить их на решение наиболее актуальных социальных задач", – говорится в документе.

Улучшение качества услуг

В проекте говорится, что стабильное водоснабжение, в том числе модернизация водопроводных систем, обеспечит стабильный напор воды и минимизирует случаи перебоев в подаче. Это создаст комфортные условия для жителей, особенно в высоконагруженных регионах.

Также появится надежное отопление: Обновление систем отопления позволит гарантировать тепло в жилых помещениях в зимний период.

Снижение коммунальных платежей

Оптимизация расходов: за счет внедрения энергоэффективных технологий и автоматизация процессов управления ресурсами помогут снизить затраты на энергию и ресурсы. Это, в свою очередь, может привести к снижению тарифов на коммунальные услуги.

Также произойдет снижение потерь ресурсов: Модернизация сетей позволит уменьшить потери воды и энергии, что повысит общую эффективность использования ресурсов.

Повышение надежности систем

Снижение аварийности: Замена устаревшего оборудования и применение современных технологий снизят вероятность аварий и сбоев в подаче коммунальных услуг. Это обеспечит стабильность и предсказуемость в работе систем.

Плановое техническое обслуживание: Внедрение систем мониторинга и планового ремонта поможет оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, предотвращая их развитие в серьезные аварии.

Создание рабочих мест

Развитие местного рынка труда: Процесс модернизации создаст новые рабочие места как в строительстве, так и в обслуживании модернизированных систем. Это поможет снизить уровень безработицы и улучшить экономическую ситуацию в регионе.

Квалификационные программы: Обучение и повышение квалификации сотрудников ЖКХ позволит повысить их компетенции, что сделает рабочую силу более конкурентоспособной.

Необходимые ресурсы

В рамках Национального проекта финансирования предусматривается, что СЕМ и предприятия генерации электрической энергии за счет поэтапного повышения тарифа обеспечивают погашение 10% вознаграждения, оставшаяся часть ставки вознаграждения (разница, превышающая 10% погашаемых СЕМ за счет тарифа) будет субсидироваться пополняемым прямыми целевыми трансфертами с Национального фонда РК, путем предоставления субсидий финансовому оператора.

В случае нехватки заемных средств АО "НУХ "Байтерек" будет получать займы от международных финансовых организации, банков второго уровня и от АО "Единый накопительный пенсионный фонд".

Для создания привлекательных и предсказуемых условий для СЕМ в части тарифов и обеспечения возвратности вложенных инвестиций тарифы будут установлены на 5 и более лет с обеспечением возвратности вложенных инвестиции в установленные сроки.



Вместе с тем, будут пересмотрены законодательства в сфере естественных монополий и энергетики, в части пересмотра имеющихся ограничений по включению в тариф, в том числе по ограничению допустимого уровня прибыли, для обеспечения возвратности основного долга и вознаграждении.

Проект также предусматривает условия, механизмы и источники кредитования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября 2024 года.