В Шымкенте появится улица, названная в честь Турции

Подготовлен совместный документ акимата и маслихата Шымкента "О присвоении наименований некоторым составным частям города Шымкент", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу в Абайском район улице безымянной в микрорайоне Шымсити присвоят название – улица Түркия.

В Енбекшинском районе безымянный парк в районном центре назовут – парк "Қазақстан-Түркия достығы саябағы".

Как поясняется, такие названия улицы и парка даны "с целью дальнейшего укрепления традиционных дружеских отношений, сложившихся между Казахстаном и Турцией", а также в честь 100-летия образования братской Турецкой Республики, первой признавшей независимость Республики Казахстан.

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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.