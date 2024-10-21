Требования к пожарной безопасности: внесены изменения

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 15 октября 2024 года внесены изменения в технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности", сообщает Zakon.kz.

Так, в требованиях пожарной безопасности при проектировании объектов уточняется, что ширина подъездов и проездов для пожарных автомобилей должна быть не менее 6 м. Максимально допустимый уклон проездов для пожарных автомобилей необходимо принимать не более 10%, а уклон подъездов не более 6%.

Также говорится, что установку пожарных гидрантов необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий и сооружений.



Допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии объединенного хозяйственно-питьевого водопровода не допускается.

В случае расположения пожарного гидранта на подъезде для пожарной техники минимальная ширина проездов на данном участке должна составлять 8 м.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или их части не менее чем от двух пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного гидранта при расходе воды менее 15 л/с, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150 м по дорогам с твердым покрытием.

Вместе с тем уточняется, что при размещении автозаправочных станций на территории населенных пунктов противопожарные расстояния должны определяться от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращается топливо или его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных нефтяных газов или сжиженного природного газа, границ площадок для автоцистерны и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий АЗС до:

границ земельных участков дошкольных организаций, организаций среднего образования, интернатных организаций, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, одноквартирных жилых зданий;

стен жилых и общественных зданий другого назначения.

Кроме того, в документ внесены и другие поправки.

Приказ вводится в действие с 29 октября 2024 года.