Требования к пожарной безопасности: внесены изменения

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 17 сентября 2025 года внес изменения в технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности должен включать создание и организацию деятельности государственных и профессиональных противопожарных служб, а также добровольных противопожарных формирований в городах и населенных пунктах, а также на объектах различных форм собственности.

Указывается, что дислокация подразделений противопожарной службы на территории поселков и городов, а также сельских населенных пунктов определяется исходя из условия, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в поселках и городах должно быть не более 10 минут, а для сельских населенных пунктов – не более 20 минут.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов определяется в соответствии с требованиями нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Создание профессиональной противопожарной службы в организациях и объектах осуществляется в соответствии с Перечнем организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба.

Техническая оснащенность профессиональной противопожарной службы определяется в соответствии с Правилами осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб.

Место расположения пожарных депо по охране объектов необходимо выбирать из расчета радиуса обслуживания предприятия с учетом имеющихся пожарных депо (постов), находящихся в пределах, устанавливаемых радиусов обслуживания.

Радиусы обслуживания пожарными депо должны определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам и необходимо принимать 2 км – для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50% всей площади застройки, 4 км – для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50% площадь застройки, и предприятий с производствами категории Г и Д.

При этом уточняется, что в случае превышения указанного радиуса на площадке предприятия необходимо предусматривать дополнительные пожарные депо (посты).

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.