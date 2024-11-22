Какой будет в Алматы минимальный тариф на управление и содержание жилья в 2025 году

Подготовлено решение маслихата "Об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Алматы на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Алматы на 2025 год в сумме 40 тенге за 1 квадратный метр", – говорится в документе.

Как поясняется, расходы на управление и содержание жилья включают обязательные взносы на оплату труда, банковские услуги, дератизационные и дезинфекционные работы, а также обслуживание общего имущества.

Ранее минимальный тариф составлял 25 тенге за 1 м² и был установлен постановлением акимата города Алматы на срок один год.

Рабочая группа провела перерасчет тарифа с учетом инфляции, которая за последние 14 лет составила в среднем 7% в год.

"На сегодня с учетом роста заработной платы и стоимости товаров и услуг, а также ненадлежащего состояния общего имущества многоквартирных жилых домов (МЖД) из-за низкого тарифа предлагается установить новый минимальный тариф в размере 40 тенге за 1 м². Необходимо учесть, что с 2023 года содержание дворов финансируется из местного бюджета, а капитальный ремонт осуществляется с отдельного накопительного счета", – говорится в обосновании.

В Алматы насчитывается около 9 тысяч многоэтажных жилых домов, из которых более 5500 имеют тариф на содержание жилья до 40 тенге за 1 м².

"Утверждение нового тарифа является важным шагом к улучшению качества управления и содержания жилищного фонда Алматы и созданию комфортных условий для жителей города", – считают в маслихате.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

Ранее сообщалось, что в Алматы разработали градостроительный регламент.