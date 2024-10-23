Мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование
Как сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, законопроект предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также, по инициативе депутатов, автовокзалов.
Также законопроект регламентирует вопросы создания саморегулируемых организаций (СРО), права и обязанности их членов, размер членских сборов, порядок включения или исключения СРО из реестра, а также вопросы имущественной ответственности.
"Передача функций, предусмотренных законопроектом в саморегулируемые организации, обеспечит переход вопросов контроля за работой перевозочного процесса с государственного уровня на внутренний организационный уровень СРО, который позволит мониторить работу каждого своего члена, как участника рынка перевозок", – пояснил министр.
Он считает, что введение саморегулирования в сфере перевозок пассажиров автотранспортом является своевременным, а также позволит сформировать в Казахстане цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что казахстанским таксистам хотят запретить междугородние перевозки.