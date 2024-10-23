Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:04 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса РК на пленарном заседании в среду одобрили в первом чтении проект закона по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, законопроект предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также, по инициативе депутатов, автовокзалов.

Также законопроект регламентирует вопросы создания саморегулируемых организаций (СРО), права и обязанности их членов, размер членских сборов, порядок включения или исключения СРО из реестра, а также вопросы имущественной ответственности.

"Передача функций, предусмотренных законопроектом в саморегулируемые организации, обеспечит переход вопросов контроля за работой перевозочного процесса с государственного уровня на внутренний организационный уровень СРО, который позволит мониторить работу каждого своего члена, как участника рынка перевозок", – пояснил министр.

Он считает, что введение саморегулирования в сфере перевозок пассажиров автотранспортом является своевременным, а также позволит сформировать в Казахстане цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что казахстанским таксистам хотят запретить междугородние перевозки.

Читайте также

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, сотовая сеть, мобильная связь, мобильная сеть, система связи, базовая станция, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка
В Казахстане утвердили тарифы на аренду мест для размещения оборудования сотовых операторов
Прием у врача, врач, кабинет врача, больница, поликлиника
Медицинские информсистемы интегрирут с другими сервисами контроля доступа к персональным данным
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
Комитет торговли наделят новыми полномочиями с 2026 года
Бауыржан Муканов
Законодательство Мажилис Парламента РК 2024 год Автобусы Автоспорт Законопроекты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: