Мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование

Депутаты Мажилиса РК на пленарном заседании в среду одобрили в первом чтении проект закона по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, законопроект предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также, по инициативе депутатов, автовокзалов.



Также законопроект регламентирует вопросы создания саморегулируемых организаций (СРО), права и обязанности их членов, размер членских сборов, порядок включения или исключения СРО из реестра, а также вопросы имущественной ответственности.

"Передача функций, предусмотренных законопроектом в саморегулируемые организации, обеспечит переход вопросов контроля за работой перевозочного процесса с государственного уровня на внутренний организационный уровень СРО, который позволит мониторить работу каждого своего члена, как участника рынка перевозок", – пояснил министр.

Он считает, что введение саморегулирования в сфере перевозок пассажиров автотранспортом является своевременным, а также позволит сформировать в Казахстане цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что казахстанским таксистам хотят запретить междугородние перевозки.