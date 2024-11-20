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Законодательство РК

Мажилис в первом чтении одобрил законопроект об аквакультуре

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 20 ноября 2024 года на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона "Об аквакультуре", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основной целью законопроекта является создание правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также условий, способствующих созданию инвестиционной привлекательности и привлечению субъектов малого и среднего бизнеса в данный сектор экономики.

"В соответствии с законопроектом основными принципами законодательного регулирования в области аквакультуры являются организация деятельности с целью недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, обеспечение сохранности генетического разнообразия водных биологических ресурсов и планирование деятельности по созданию и расширению действующих объектов в области аквакультуры", – говорится в заключении по проекту закона.

Законопроектом устанавливается компетенция правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа, ведомства и его территориальных подразделений, местных исполнительных органов в области аквакультуры, права и обязанности субъектов аквакультуры, их встречные обязательства.

"Предусмотрен порядок предоставления рыбохозяйственных водоемов международного, республиканского и местного значения и (или) их участков для ведения озерно-товарного и садкового хозяйства с проведением конкурса, а также порядок введения прудового рыбоводного хозяйства и рыбоводного хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения", – сообщается в документе.

Также законопроектом предусмотрен порядок предоставления инвесторам рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения и (или) их участков для ведения садкового хозяйства без проведения конкурса, при условии осуществления ими инвестиций:

  • На строительство новых производственных объектов в размере не менее ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете".
  • На расширение и (или) обновление действующих производств в размере не менее ста тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете", в том числе обновление (реновация, реконструкция, модернизация) действующих производственных мощностей, выпускающих продукцию аквакультуры.

Также законопроектом предусмотрены квалификационные требования, предъявляемые к инвесторам и обязательства, возлагаемые на них.

"Законопроектом предлагается предусмотреть предоставление и использование земельных участков и водных объектов для нужд аквакультуры, меры государственного стимулирования, формирование реестра субъектов аквакультуры, государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в части аквакультуры", – указано в заключении.

Ранее руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал корреспонденту Zakon.kz об основных новеллах документа.

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