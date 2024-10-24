В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса

Министр внутренних дел приказом от 16 октября 2024 года внес изменения в Правила организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в военных, специальных учебных заведениях МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Организации образования МВД осуществляют подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в соответствии с:

перечнем образовательных программ, реализуемых в организациях образования МВД;

государственными общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования РК;

академическим календарем;

образовательными программами и рабочими учебными планами;

типовыми и рабочими учебными программами по дисциплинам или модулям.

Учебный процесс в организациях образования МВД осуществляется посредством избрания содержания образования, планирования учебного процесса, выбора форм и методов проведения учебных занятий, самостоятельной работы обучающихся, форм текущего, промежуточного и итогового контроля учебных достижений обучающихся.

Структура содержания образования определяется ГОСО, рабочими учебными планами и программами, объемом учебной нагрузки, продолжительностью академических периодов, видами академических занятий, объемом учебного материала.

Структура образовательных программ формируется из различных видов учебной работы, определяющих содержание образования, и отражает их соотношение, измерение и учет.

Во всех формах учебных планов используется единая система кодировки дисциплин, предусматривающая присвоение каждой учебной дисциплине или модулю учебного плана соответствующего кода в символах буквенного и цифрового выражения.



Освоение учебной дисциплины или модуля производится в течение нескольких академических периодов. По завершению изучения дисциплины или модуля обучающиеся сдают итоговой контроль в форме экзамена.

Если дисциплина имеет продолжительность два и более академических периодов, по завершению каждого академического периода проводится промежуточный контроль в форме экзамена. Все виды профессиональных практик, курсовых работ (проектов) курсантов и научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы магистрантов, докторантов оцениваются посредством защиты.

Летний семестр (за исключением выпускного курса) вводится продолжительностью не менее 4 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах при переводе из других вузов, изучения учебных дисциплин или модулей и освоения кредитов обучающихся в других вузах с обязательным их перезачетом в своем вузе, повышения среднего балла успеваемости (GPA).

В расписании учебных занятий содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия и изучаемых тем.

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и программам, отвечает основным педагогическим требованиям и составляется с учетом разрабатываемых структурно-логических схем изучения дисциплин или модулей.

Изменения в расписании учебных занятий производится только в исключительных случаях на основании мотивированного рапорта (в произвольной форме) и с разрешения заместителя начальника организации образования МВД, курирующего учебную работу.

Содержание всех учебных дисциплин или модулей определяется рабочими учебными планами и программами.



Структура учебной программы включает в себя титульный лист, предисловие, описание изучаемой дисциплины или модулей, ее цели и задачи, тематический план, содержание дисциплины (краткое описание каждой темы согласно тематическому плану), список рекомендуемой литературы, планы занятий с указанием темы, вида занятия, рассматриваемых вопросов, вида и содержания заданий, рекомендуемой литературы, планы самостоятельной работы обучающихся (с указанием темы, вида и содержания заданий), график выполнения и сдачи заданий по дисциплине и (или) модулей, политика и процедура курса, вопросы и задания к рубежному контролю, вопросы и задания (при наличии) к итоговому контролю.



Учебные программы разрабатываются организацией образования МВД самостоятельно, согласовываются с профильными службами и кадровым подразделением МВД.



Кадровое подразделение МВД разрабатывает для территориальных подразделений план-график по повышению квалификации и переподготовки сотрудников в военных, специальных учебных заведениях МВД.

План-график формируется на основании заявок териториальных органов внутренних дел.

В организациях образования МВД устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, учения, все виды профессиональных практик. Проводятся и другие виды учебных занятий, вводимые по решению организации образования МВД.

В организации образования МВД ведется следующая основная учетная документация:

ведомость итогового контроля;

сводная итоговая ведомость;

журнал учета взаимных посещений учебных занятий кафедры, в котором указывается должность, звание и фамилия как посетившего, так и проводившего занятие, кроме этого указывается дата и цель посещения, дисциплина и тема с указанием продолжительности занятия, места проведения и краткое описание занятия. В журнале учета взаимных посещений учебных занятий кафедры отражаются результаты по посещениям занятий, положительный опыт и мнения посетившего занятие.

журнал учета бланков дипломов;

транскрипт;

иная документация по решению МВД или организаций образования МВД.

Организации образования МВД устанавливают нормативы трудоемкости различных видов работ, исходя из их сложности, которые включают в себя учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работы, повышение квалификации, связь с практикой, несение службы и иные виды работ. Общий объем работ не превышает 1840 часов в течение учебного года.

Учебный процесс

Предусматривается, что в организациях образования МВД учебный процесс осуществляется по кредитной технологии обучения в соответствии с настоящими Правилами и дистанционной технологии обучения.

Кредитная технология обучения в организациях образования МВД осуществляется на основе планирования последовательности изучения дисциплин или модулей с использованием кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы преподавателя и обучающегося.

При кредитной технологии обучения учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему преподаваемого материала, измеряемого в кредитах.

Кредитная технология обучения является накопительной, что означает нарастающий учет ранее освоенных кредитов по всем уровням образования.



Содержание образовательных программ устанавливается соответствующими ГОСО и реализуется через учебные планы и программы.

Организация образования МВД обеспечивает учебный процесс в полном объеме информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, методическими пособиями и разработками по учебным дисциплинам или модулям, активными раздаточными материалами и указаниями по самостоятельной работе, электронными учебниками, доступом к сетевым образовательным ресурсам.

Основными задачами организации учебного процесса с использованием кредитной технологии в организациях образования МВД являются:

унификация объема знаний;

создание условий для максимального освоения теоретических знаний и практических навыков обучающихся;

усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся;

выявление реальных учебных достижений обучающихся на основе эффективной процедуры их контроля.

Кредитная технология обучения включает:

введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине или модулю;

использование интерактивных методов обучения;

активизацию самостоятельной работы обучающихся в освоении образовательной программы;

академическую свободу факультета (отделения) и кафедр в организации учебного процесса, формировании образовательных программ;

обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами на бумажных и электронных носителях;

эффективные методы контроля учебных достижений обучающихся;

использование балльно-рейтинговой системы оценки учета учебных достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине или модулей.

Планирование педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава осуществляется в академических часах или кредитах. При этом педагогическая нагрузка на аудиторных занятиях рассчитывается по контактному времени работы преподавателя с потоком, группой, подгруппой.

Затраты времени на индивидуальные виды работ с каждым обучающимся (прием заданий на самостоятельной работе обучающихся (СРО), курсовых работ (проектов), прием экзаменов, в том числе в составе государственной аттестационной комиссии (ГАК), руководство выпускными работами) рассчитываются на основе норм времени, установленных организациями образования МВД самостоятельно.

Один академический час аудиторной работы составляет не менее 40 минут.

Планирование итоговой аттестации обучающихся и научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы магистрантов и докторантов осуществляется организацией образования МВД самостоятельно в соответствии с ГОСО и образовательными программами.



Учебные занятия проводятся преимущественно в активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, тренинги, диспуты, круглые столы, семинары).

Наполняемость академического потока и группы определяется организацией образования МВД самостоятельно.

Обучающимся, освоившим образовательную программу высшего или послевузовского образования и прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень бакалавра, магистра или доктора по профилю, доктора философии (PhD) по соответствующей образовательной программе и выдается диплом с транскриптом.

Правила также устанавливают порядок организации и осуществления учебно-методической и научно-методической деятельности в военных, специальных учебных заведениях МВД.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.