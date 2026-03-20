Право

Преподавание в вузах МВД: внесены изменения

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 12:30 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 13 марта 2026 года внес изменения в Правила деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что к чтению лекций, руководству дипломными работами (проектами), научно-исследовательской работе обучающихся допускаются начальники кафедр, заместители начальников кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, имеющие опыт практической работы и педагогический стаж по профилю не менее 3 лет.

Порядок допуска преподавателя к чтению лекций устанавливается ученым советом вуза.

К чтению лекций и проведению других видов учебных занятий также привлекаются научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов или опытные специалисты, в том числе сотрудники Центрального аппарата МВД и территориальных подразделений ОВД, также имеющие опыт практической работы по профилю не менее трех лет.

Привлечение указанных категорий лиц к проведению занятий осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководством вуза.

В рамках научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы индивидуальным планом работы магистранта и докторанта предусмотрено прохождение научной стажировки в научных организациях или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе в Центральном аппарате МВД и территориальных подразделениях ОВД.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Риски лоббизма в Алатау из-за спецрежима прокомментировали в правительстве
13:24, Сегодня
Риски лоббизма в Алатау из-за спецрежима прокомментировали в правительстве
В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса
10:06, 24 октября 2024
В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса
Обновлен порядок деятельности военных и специальных учебных заведений МВД РК
12:34, 08 апреля 2025
Обновлен порядок деятельности военных и специальных учебных заведений МВД РК
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
13:27, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
13:10, Сегодня
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
12:52, Сегодня
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
12:23, Сегодня
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
