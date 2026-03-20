Преподавание в вузах МВД: внесены изменения

Министр внутренних дел приказом от 13 марта 2026 года внес изменения в Правила деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что к чтению лекций, руководству дипломными работами (проектами), научно-исследовательской работе обучающихся допускаются начальники кафедр, заместители начальников кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, имеющие опыт практической работы и педагогический стаж по профилю не менее 3 лет.

Порядок допуска преподавателя к чтению лекций устанавливается ученым советом вуза.

К чтению лекций и проведению других видов учебных занятий также привлекаются научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов или опытные специалисты, в том числе сотрудники Центрального аппарата МВД и территориальных подразделений ОВД, также имеющие опыт практической работы по профилю не менее трех лет.

Привлечение указанных категорий лиц к проведению занятий осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководством вуза.

В рамках научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы индивидуальным планом работы магистранта и докторанта предусмотрено прохождение научной стажировки в научных организациях или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе в Центральном аппарате МВД и территориальных подразделениях ОВД.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2026 года.