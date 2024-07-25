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Законодательство РК

В Казахстане установят доплату работникам противопожарных лесных служб

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, огонь, пламя в лесу, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:10 Фото: Министерство обороны РК
МЭПР подготовило дополнения в Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, установят доплату в размере 100% от должностного оклада за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира.

Как поясняется, данная мера требуется в связи с тем, что действующая надбавка не охватывает указанных работников, которые на постоянной основе задействованы на работах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, связанных с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 августа.

Ранее мы рассказали, что изменилось при выплатах занятым на вредных производствах.

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