В Казахстане установят доплату работникам противопожарных лесных служб

МЭПР подготовило дополнения в Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, установят доплату в размере 100% от должностного оклада за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира.

Как поясняется, данная мера требуется в связи с тем, что действующая надбавка не охватывает указанных работников, которые на постоянной основе задействованы на работах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, связанных с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 августа.

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