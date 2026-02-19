Изменились санэпидтребования к проведению мероприятий при ОРВИ, гриппе и оспе

Минздрав приказом от 12 февраля 2026 года внес изменения в Санэпидтребования к проведению санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий при ОРВИ, гриппе и их осложнениях, менингококковой инфекции, COVID-19, ветряной оспе и скарлатине, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

рутинный эпидемиологический надзор – мониторинг уровня и динамики заболеваемости и летальности от острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, COVID-19 и их осложнений (пневмонии) на основе учета числа зарегистрированных случаев заболеваний в РК по обращаемости населения с клиническими проявлениями острых респираторных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, включая пневмонию в течение эпидемического сезона;

– мониторинг уровня и динамики заболеваемости и летальности от острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, COVID-19 и их осложнений (пневмонии) на основе учета числа зарегистрированных случаев заболеваний в РК по обращаемости населения с клиническими проявлениями острых респираторных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, включая пневмонию в течение эпидемического сезона; гриппоподобные заболевания (ГПЗ) – случаи острых респираторных вирусных заболеваний, возникшие в течение предшествующих десяти календарных дней, характеризующегося лихорадкой ≥38 °C и кашлем.

Уточняется, что в предэпидемический период местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы обеспечивается проведение следующих мероприятий:

разработка межведомственных оперативных комплексных планов мероприятий по борьбе с ОРВИ и гриппом руководителями местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, государственных органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы и заинтересованных государственных органов;

Также уточняется, что в эпидемический сезон в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, проводятся следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

обеспечение своевременного (не позднее 72 двух) часов с момента заболевания) забора материала от больных с предположением на грипп и респираторные вирусные инфекции. Отобранные образцы помещаются в пробирку с вирусно-транспортной средой, после в термоконтейнере с хладоэлементами и транспортируются в вирусологические лаборатории в день забора или на следующий день, в течение 48 часов от момента забора до поступления в лабораторию (максимально допустимый срок – 72 часа). Хранение в медучреждении обеспечивается при температуре 2 - 80С до 72 часов, без использования жидкого азота. Транспортировка проводится без предварительной заморозки в термоконтейнерах с соблюдением правил тройной упаковки и холодовой цепи;

В эпидемический сезон в организациях образования проводятся следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия:

ограничение проведения массовых и зрелищных мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом:

в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ от 20 до 30% среди детей в одном классе (группе) от численности класса (группы) устанавливается медицинское наблюдение за контактными лицами сроком на семь календарных дней, отменяется перемещения учеников по кабинетам в течение дня в общеобразовательных организациях, запрет на прием новых детей в группы (классы) в течение инкубационного периода после выявления последнего больного ОРВИ;

в случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса (группы) организаций образования осуществляется перевод учащихся на дистанционное обучение, в дошкольных организациях осуществляется временное приостановление учебного процесса на объектах воспитания и образования в течение одного инкубационного периода с момента выявления последнего больного ОРВИ»;

Указывается, что при превышении еженедельных пороговых уровней заболеваемости или росте показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом в сравнении с предыдущей неделей от 1,5 и более раз на территориях вводятся ограничительные мероприятия.

При проведении рутинного эпидемиологического надзора забор биоматериала для лабораторных исследований проводится ответственными медицинскими работниками организации здравоохранения ежемесячно не более десяти больных ОРВИ, гриппом с ярко выраженными признаками заболевания, включая случаи с необычными тяжелыми исходами или при наличии кластера случаев в эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Система ДЭН (зональная вирусологическая лаборатория по дозорному эпидемиологическому надзору) за ГПЗ включает:

представление информации о подсчете соответствующих стандартному определению случая ГПЗ из числа случаев ОРВИ по возрастным группам: 0-4, 5-14, 15-29, 30-64, 65 и старше (дополнено – ред.);

ежедневный сбор информации на больных с диагнозом ОРВИ с длительностью заболевания не более десяти календарных дней при приеме у врача или обслуживании вызовов на дому с указанием возрастной группы, пола, диагнозов ОРВИ и соответствия стандартному определению ГПЗ;

местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы утверждается единый график отбора проб для всех дозорных центров по ГПЗ. По графику каждую неделю одна из поликлиник дозорного региона отбирает больных с ГПЗ и проводит забор образцов в течение одного дня в неделю (один день в месяц при наличии в месяце четырех недель или две недели (два дня) в месяц при наличии пяти недель, а также в случае наличия в регионе двух дозорных поликлиник);

отбор образцов осуществляется по списку, предварительно сформированному и пронумерованному обученным средним медицинским работником дозорного центра накануне выезда (в предыдущий день до выезда) бригады, в соответствии с утвержденным графиком. В список включаются все обратившиеся в данный день лица с ГПЗ (вызова, обращения и фильтр суммарно);

выборка формируется ответственным врачом по ДЭН дозорной поликлиники. Критерием включением в выборку для отбора проб является соответствие случая стандартному определению случая ГПЗ, отбор проб производится у 15-20 случаев. При обращении более 20 больных применяется систематическая выборка;

забор материала от больных в возрасте от 0 лет и старше, соответствующих стандартному определению случая ГПЗ;

критерием включением в выборку для отбора проб является соответствие случая стандартному определению случая ТОРИ. Забор материала проводится от больных в возрасте от 0 лет и старше, соответствующих стандартному определению случая ТОРИ;

Система ДЭН за тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРИ) в том числе включает:

отбор образцов от больных с ТОРИ проводится два раза в неделю в соответствии с графиком, согласованным с территориальным подразделением. В определенные по графику два дня отбираются первые 10 госпитализированных больных с ТОРИ за сутки, за неделю число обследованных составляет 20. При госпитализации менее 10 больных с ТОРИ за день отбор проб производится у всех соответствующих стандартному определению случая ТОРИ, критериям включения и согласия больного на отбор проб, независимо от тяжести больного, возраста или других факторов.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2026 года.