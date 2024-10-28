Казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и вокзалах

Министерство транспорта подготовило изменения в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено, что работники досмотра в аэропортах и вокзалах будут проверять помимо бумажных документов электронный документ либо из сервиса цифровых документов.

Как поясняется, указанная поправка вносится в рамках недопущения истребования справок и документов в бумажном виде, которые ранее были сокращены или переданы в цифровой формат.

"Принятие проекта приказа позволит пассажирам, посещающим объекты транспортной инфраструктуры, при установлении личности предъявлять электронный документ из сервиса цифровых документов", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября.



