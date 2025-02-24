В Казахстане утвердили план мероприятий к 30-летию Конституции

Постановлением правительства РК от 20 февраля 2025 года утвержден Национальный план мероприятий "Ата Заң – тәуелсіздік тірегі", посвященный 30-летию Конституции РК", сообщает Zakon.kz.

Национальный план включает 30 мероприятий, в том числе:

региональные;

научно-практические;

информационно-просветительские.

К примеру, среди утвержденных мероприятий:

Выпуск юбилейных монет, посвященных теме 30-летия Конституции РК. Торжественное награждение граждан, внесших значительный вклад в формирование и обеспечение соблюдения конституционной законности, укрепление конституционных ценностей. Проведение диалогов, заседания, конференций и торжественного приема. Проведение онлайн-викторины для детей школьного возраста. Проведение школьных экскурсий, открытых уроков на базе музеев, городских и сельских библиотек (мейкерспейс) на тему "Ата заң – тәуелсіз ел тұғыры" (с предварительной разработкой и утверждением единой концепции данного мероприятия и приглашением к участию представителей центральных и местных органов). Проведение конкурсов среди студентов высших учебных заведений на знание Конституции и законов республики. Создание виртуального тура и 3D-экспозиции об исторических, политических, социальных и правовых аспектах Конституции для использования в школах, ТиПО и вузах (с использованием информационных материалов об архивных государственных документах, музейных экспонатах, деятельности государственных органов) в целях правового просвещения. Организация интерактивных уличных акций (выставки современных художников, скульпторов, мультимедийные экраны) с историей укрепления независимости и государственности современного Казахстана, уважения конституционных гарантий защиты материнства, отцовства и детства, права на труд и права на образование. Организация челленджа "Ата Заңым – айбыным" и "Я – гражданин Казахстана!" с участием представителей гражданского общества. Проведение республиканского челленджа #ATAZAN_AZAMAT_KZ в партнерстве с молодежными организациями и университетами с вручением в торжественной обстановке документов, удостоверяющих личность гражданина РК. Проведение музыкально-патриотического вечера "Айбыны асқақ Ата Заң" и др.

Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, а также иным организациям предписано ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации Национального плана в Аппарат Конституционного суда РК и Министерство культуры и информации РК.

Министерству культуры и информации – представлять к 30 июля 2025 года и 30 января 2026 года сводную информацию о ходе выполнения Национального плана в Администрацию президента РК.

Постановление вводится в действие со дня подписания.