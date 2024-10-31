Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выдача разрешения виртуальному оператору связи: утверждены правила

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, сотовая сеть, мобильная связь, мобильная сеть, система связи, базовая станция, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:26 Фото: pixabay
Приказом и. о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 22 октября 2024 года утверждены правила оказания госуслуги "Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

Виртуальный оператор – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи.

Государственная услуга оказывается Комитетом телекоммуникаций МЦРИАП РК бесплатно. Срок оказания госуслуги – семь рабочих дней.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица направляют посредством веб-портала электронного правительства egov.kz, elicense.kz заявление. Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Работник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия работник готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя комитета и направляет заявителю в личный кабинет портала.

При предоставлении полного пакета документов или сведений работник комитета в течение трех рабочих дней осуществляет проверку на соответствие их квалификационным требованиям и перечню документов. В случае соответствия услугополучателя квалификационным требованиям и при отсутствии оснований для отказа работник комитета формирует разрешение.

В случае несоответствия квалификационным требованиям и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 перечня, уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица, направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги направляется заявителю в личный кабинет на портале.

Регистрация и учет выданных разрешений ведется в автоматическом режиме в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

Квалификационные требования включают наличие договора с оператором сотовой связи, содержащего следующую информацию:

  1. Соглашение об использовании инфраструктуры сетей связи.
  2. Использование (на праве собственности, либо иных законных основаниях) аппаратно-программных и технических средств для обеспечения проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах всех сетей связи.
  3. Система учета трафика, имеющая систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, действующий сертификат о поверке.
  4. Схема взаимодействия между виртуальным оператором и базовым оператором.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.

Читайте также

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение
Минздрав планирует разделить пакеты ГОБМП и ОСМС и решить финансовые проблемы: разработан документ
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля
Прокуратура оспаривает права ТОО на 820 га земель сельхозназначения в Алматинской области
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
В Казахстане обновили правила продажи объектов приватизации
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан 2024 год Сотовые операторы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: