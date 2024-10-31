Выдача разрешения виртуальному оператору связи: утверждены правила

Приказом и. о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 22 октября 2024 года утверждены правила оказания госуслуги "Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

Виртуальный оператор – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи.

Государственная услуга оказывается Комитетом телекоммуникаций МЦРИАП РК бесплатно. Срок оказания госуслуги – семь рабочих дней.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица направляют посредством веб-портала электронного правительства egov.kz, elicense.kz заявление. Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Работник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия работник готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя комитета и направляет заявителю в личный кабинет портала.

При предоставлении полного пакета документов или сведений работник комитета в течение трех рабочих дней осуществляет проверку на соответствие их квалификационным требованиям и перечню документов. В случае соответствия услугополучателя квалификационным требованиям и при отсутствии оснований для отказа работник комитета формирует разрешение.

В случае несоответствия квалификационным требованиям и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 перечня, уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица, направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги направляется заявителю в личный кабинет на портале.

Регистрация и учет выданных разрешений ведется в автоматическом режиме в государственной информационной системе разрешений и уведомлений.

Квалификационные требования включают наличие договора с оператором сотовой связи, содержащего следующую информацию:

Соглашение об использовании инфраструктуры сетей связи. Использование (на праве собственности, либо иных законных основаниях) аппаратно-программных и технических средств для обеспечения проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах всех сетей связи. Система учета трафика, имеющая систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, действующий сертификат о поверке. Схема взаимодействия между виртуальным оператором и базовым оператором.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.