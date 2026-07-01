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Право

Выдача разрешения виртуальному оператору связи: правила обновили

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:10 Фото: pexels
И.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 24 июня 2026 года в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • виртуальный оператор – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи;
  • базовый оператор – оператор связи, имеющий лицензию на осуществление деятельности сотового оператора связи, с которым виртуальный оператор заключает договор об использовании инфраструктуры сети связи.

Государственную услугу по выдаче разрешения оператору виртуальной связи оказывает Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Для получения госуслуги нужно подать через веб-портал "цифрового правительства" заявление.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям.

Квалификационные требования включают наличие договора с оператором сотовой связи, содержащего следующую информацию:

  • соглашение об использовании инфраструктуры сетей связи;
  • использование (на праве собственности, либо иных законных основаниях) аппаратно-программных и технических средств для обеспечения проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах всех сетей связи в соответствии с Правилами осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи;
  • системы учета трафика, имеющие систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, действующий сертификат о поверки;
  • схему взаимодействия между виртуальным оператором и базовым оператором.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Работник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При предоставлении полного пакета документов и сведений работник услугодателя в течение 3 рабочих дней проверяет их на соответствие Квалификационным требованиям и перечню документов.

В случае несоответствия квалификационным требованиям уведомляет услугополучателя, о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за 3 рабочих дня до принятия административного акта. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В выдаче разрешения могут отказать по следующим основаниям:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной или социально ответственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной или социально ответственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
  • отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной или социально ответственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной или социально ответственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной или социально ответственной услуги.
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной или социально ответственной услуги.

Регистрация и учет выданных разрешений ведутся в автоматическом режиме в государственной цифровой системе разрешений и уведомлений.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Ранее мы рассказывали, кто пользуется связью виртуальных операторов и чем они отличаются от реальных.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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