Выдача разрешения виртуальному оператору связи: правила обновили

И.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 24 июня 2026 года в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

виртуальный оператор – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи;

– оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи; базовый оператор – оператор связи, имеющий лицензию на осуществление деятельности сотового оператора связи, с которым виртуальный оператор заключает договор об использовании инфраструктуры сети связи.

Государственную услугу по выдаче разрешения оператору виртуальной связи оказывает Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Для получения госуслуги нужно подать через веб-портал "цифрового правительства" заявление.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям.

Квалификационные требования включают наличие договора с оператором сотовой связи, содержащего следующую информацию:

соглашение об использовании инфраструктуры сетей связи;

использование (на праве собственности, либо иных законных основаниях) аппаратно-программных и технических средств для обеспечения проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах всех сетей связи в соответствии с Правилами осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи;

системы учета трафика, имеющие систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, действующий сертификат о поверки;

схему взаимодействия между виртуальным оператором и базовым оператором.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Работник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При предоставлении полного пакета документов и сведений работник услугодателя в течение 3 рабочих дней проверяет их на соответствие Квалификационным требованиям и перечню документов.

В случае несоответствия квалификационным требованиям уведомляет услугополучателя, о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за 3 рабочих дня до принятия административного акта. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В выдаче разрешения могут отказать по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной или социально ответственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной или социально ответственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной или социально ответственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной или социально ответственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной или социально ответственной услуги.

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной или социально ответственной услуги.

Регистрация и учет выданных разрешений ведутся в автоматическом режиме в государственной цифровой системе разрешений и уведомлений.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

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