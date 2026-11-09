Кодекс этики психологов утвердили в Казахстане
Кодекс представляет собой единый свод этических правил поведения психологов при осуществлении психологической деятельности.
Действие Кодекса распространяется на всех психологов, осуществляющих психологическую деятельность в Казахстане, независимо от формы и места ее осуществления.
В качестве основных принципов психологической этики определены:
- законность;
- добровольность обращения за психологической помощью;
- конфиденциальность;
- профессиональная компетентность;
- научная обоснованность.
Психологам при осуществлении профессиональной деятельности необходимо:
- получать информированное согласие клиента;
- уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц, не допускать какую-либо дискриминацию, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
- оказывать психологическую помощь честно и добросовестно, не представлять недостоверных сведений о своей квалификации, опыте и методах работы;
- обеспечивать конфиденциальность и соблюдать профессиональную тайну, в том числе обеспечивать сохранность записей, осуществленных при оказании психологической помощи, от доступа третьих лиц;
- не допускать причинения физического, психологического или морального вреда;
- использовать научно обоснованные методы;
- уважать клиента либо его законного представителя, включая его право отказаться от продолжения психологической помощи;
- оказывать психологическую помощь качественно и содействовать психологической грамотности общества;
- осуществлять психологическую деятельность в соответствии с профессиональным стандартом психологов и в пределах своей профессиональной компетенции, определенных его образованием, квалификацией, дополнительной подготовкой, практическим опытом и результатами непрерывного профессионального развития;
- при выявлении признаков психических или поведенческих расстройств, требующих медицинского вмешательства, рекомендовать получателю психологической помощи либо его законному представителю обращение к врачу-психиатру;
- в случае возникновения конфликта интересов либо при выявлении обстоятельств, выходящих за пределы его профессиональной компетенции, отказаться от осуществления психологической помощи.
Психологам не допускается:
- проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества и психоактивные методы, влияющие на сознание;
- осуществлять психологическую помощь лицам с признаками психических, поведенческих расстройств, требующих медицинского вмешательства;
- гарантировать получателю психологической помощи достижение конкретного результата оказания психологической помощи, в том числе в рекламных и иных целях.
При оказании психологической помощи несовершеннолетнему, недееспособному или ограниченно дееспособному лицу, психолог:
- учитывает их мнение и интересы с учетом возраста, индивидуальных особенностей уровня развития и состояния здоровья, а также мнение их законного представителя;
- при предоставлении информации законному представителю, учитывает возраст, степень дееспособности получателя психологической помощи, а также необходимость соблюдения конфиденциальности психологической помощи;
- незамедлительно уведомляет соответствующие органы в случае угрозы жизни и здоровью получателя психологической помощи или третьих лиц;
- обеспечивает доступность и безопасность психологической помощи.
В целях профессиональной поддержки и развития компетенций психологу следует:
- своевременно обращаться за супервизией;
- соблюдать требования к прохождению супервизии;
- учитывать профессиональные рекомендации супервизора.
В отношениях с коллегами психологу необходимо:
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, вежливость и корректность;
- уважительно относиться к коллегам и действовать, исходя из презумпции добросовестности коллег;
- содействовать развитию профессионального сообщества и повышению качества психологической помощи.
Приказ вводится в действие с 17 ноября.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили профессиональный стандарт психолога.