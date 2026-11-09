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Право

Кодекс этики психологов утвердили в Казахстане

Психолог, психологи, психология, психотерапия, психологическая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:42 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 31 октября 2026 года утвердил Кодекс этики психологов, сообщает Zakon.kz.

Кодекс представляет собой единый свод этических правил поведения психологов при осуществлении психологической деятельности.

Действие Кодекса распространяется на всех психологов, осуществляющих психологическую деятельность в Казахстане, независимо от формы и места ее осуществления.

В качестве основных принципов психологической этики определены:

  • законность;
  • добровольность обращения за психологической помощью;
  • конфиденциальность;
  • профессиональная компетентность;
  • научная обоснованность.

Психологам при осуществлении профессиональной деятельности необходимо:

  • получать информированное согласие клиента;
  • уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц, не допускать какую-либо дискриминацию, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
  • оказывать психологическую помощь честно и добросовестно, не представлять недостоверных сведений о своей квалификации, опыте и методах работы;
  • обеспечивать конфиденциальность и соблюдать профессиональную тайну, в том числе обеспечивать сохранность записей, осуществленных при оказании психологической помощи, от доступа третьих лиц;
  • не допускать причинения физического, психологического или морального вреда;
  • использовать научно обоснованные методы;
  • уважать клиента либо его законного представителя, включая его право отказаться от продолжения психологической помощи;
  • оказывать психологическую помощь качественно и содействовать психологической грамотности общества;
  • осуществлять психологическую деятельность в соответствии с профессиональным стандартом психологов и в пределах своей профессиональной компетенции, определенных его образованием, квалификацией, дополнительной подготовкой, практическим опытом и результатами непрерывного профессионального развития;
  • при выявлении признаков психических или поведенческих расстройств, требующих медицинского вмешательства, рекомендовать получателю психологической помощи либо его законному представителю обращение к врачу-психиатру;
  • в случае возникновения конфликта интересов либо при выявлении обстоятельств, выходящих за пределы его профессиональной компетенции, отказаться от осуществления психологической помощи.

Психологам не допускается:

  • проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества и психоактивные методы, влияющие на сознание;
  • осуществлять психологическую помощь лицам с признаками психических, поведенческих расстройств, требующих медицинского вмешательства;
  • гарантировать получателю психологической помощи достижение конкретного результата оказания психологической помощи, в том числе в рекламных и иных целях.

При оказании психологической помощи несовершеннолетнему, недееспособному или ограниченно дееспособному лицу, психолог:

  • учитывает их мнение и интересы с учетом возраста, индивидуальных особенностей уровня развития и состояния здоровья, а также мнение их законного представителя;
  • при предоставлении информации законному представителю, учитывает возраст, степень дееспособности получателя психологической помощи, а также необходимость соблюдения конфиденциальности психологической помощи;
  • незамедлительно уведомляет соответствующие органы в случае угрозы жизни и здоровью получателя психологической помощи или третьих лиц;
  • обеспечивает доступность и безопасность психологической помощи.

В целях профессиональной поддержки и развития компетенций психологу следует:

  • своевременно обращаться за супервизией;
  • соблюдать требования к прохождению супервизии;
  • учитывать профессиональные рекомендации супервизора.

В отношениях с коллегами психологу необходимо:

  • соблюдать общепринятые морально-этические нормы, вежливость и корректность;
  • уважительно относиться к коллегам и действовать, исходя из презумпции добросовестности коллег;
  • содействовать развитию профессионального сообщества и повышению качества психологической помощи.

Приказ вводится в действие с 17 ноября.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили профессиональный стандарт психолога.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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