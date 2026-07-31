Изменились санэпидтребования к дошкольным и школьным организациям

Министром здравоохранения приказом от 24 июля 2026 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что площадь при выборе земельного участка под строительство объектов определяется требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

При проектировании и реконструкции объектов набор и площадь помещений определяется заданием на проектирование в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

По заданию на проектирование в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В Санитарных правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" уточняется, что выбор земельного участка, проектирование, реконструкция объектов определяются требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Территория общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников должна иметь ограждение по всему периметру в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Ограждение должно быть без повреждений.

При проектировании площади помещений общеобразовательных организаций (классы, учебные кабинеты) при смешанных формах обучения (фронтальная и групповая) устанавливается норма 2,5 м2 на одного обучающегося.

При проектировании международных школ (классы, учебные кабинеты) норма площади помещений устанавливается заданием на проектирование или в соответствии с международными, региональными стандартами или стандартами иностранных государств. Площадь мастерских по изучению технологий и труда, а также специализированных мастерских для дифференцированного обучения по направлениям – 3,75 м2 на одного обучающегося.

Размещение объектов в жилых зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях определяется государственными нормативными документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Помещения в подвальном и цокольном этажах объекта размещаются также в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Естественное и искусственное освещение помещений следует проектировать в соответствии с государственными нормативными документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные и энергосберегающие. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2025 года.