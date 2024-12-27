Даулеталин о предстоящем Годе рабочих профессий: Казахстану сегодня нужен рабочий

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин прокомментировал Указ президента РК "Об объявлении Года рабочих профессий", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что это справедливое и очень важное решение, которое позволит профсоюзам и нашим социальным партнерам в лице правительства и работодателей укрепить взаимодействие по созданию самых благоприятных условий для достойного труда миллионов трудящихся в Казахстане.

"Очевидно, что модернизация реального сектора экономики страны невозможна без высококвалифицированной рабочей силы и, в частности, без вклада труда рабочих высокой квалификации. Поэтому неизбежно усиление потребности экономики в представителях этой профессиональной группы, которая должна пополняться в основном естественным путем – за счет молодежи", – сказал Даулеталин.

Фото: Федерация профсоюзов РК

По его словам, в этом направлении Федерация профсоюзов ведет целенаправленную работу в молодежной среде. На Международном молодежном форуме рабочих профессий, который мы провели 8-9 октября 2024 года в Астане, прошло собрание молодых рабочих и специалистов – представителей 28 отраслей экономики. На форуме речь шла о повышении престижа рабочих профессий в среде казахстанской молодежи.

"При этом такие проблемы, как низкий престиж рабочих профессий вообще, низкая их привлекательность для молодежи не могут быть решены посредством принятия каких-либо отдельных мер, усилиями тех или иных отдельных институтов. Прибегая к известной терминологии, напомню, что человек – не только экономический человек, но и человек социальный". Сатыбалды Даулеталин

Фото: Федерация профсоюзов РК

Эксперт подчеркнул, что в дополнение к повышению оплаты труда необходима большая, трудоемкая, требующая значительного времени работа по выравниванию престижа различных профессий, устранению диспропорций в общественной оценке занятий, требующих различного уровня образования.

"Чтобы повысить социальную привлекательность реального сектора экономики, необходимо прежде всего корректировать общественное восприятие рабочих профессий и делать это с помощью комплексных социально-профессиональных проектов, прежде всего подстраивая систему профессионально-технического образования под потребности в специалистах на промышленных предприятиях и заводах". Сатыбалды Даулеталин

Фото: Федерация профсоюзов РК

Также, сказал специалист, важно усилить просветительскую работу, носящую профориентационный и пропагандистский характер. Образцы успешных рабочих биографий, рассказы о профессиях, о различных видах производства необходимо популяризировать в обществе, начиная со школьной скамьи.

"Другой не менее важный вопрос – размер оплаты труда рабочего человека. Вознаграждение за труд – это мера оценки обществом значимости, ценности и престижности рабочего труда. Рабочий человек, создающий общественные и экономические блага, не должен нуждаться ни в чем. Заработная плата человека труда должна покрывать все его основные потребности, в том числе и возможность развития и самосовершенствования, как личности. Мы всецело поддерживаем решение руководства страны в продвижении высоких идеалов труда и профессионализма и выражаем готовность оказать содействие в реализации основных принципов достойного труда для рабочего человека". Сатыбалды Даулеталин

Он также напомнил задачи, которые стоят перед Федерацией и ее членскими организациями на предстоящий год. Эти задачи обсудили и приняли к реализации на прошедшем 25 декабря итоговом заседании Генерального совета ФПРК:

Мы намерены дальше продвигать концепцию "Каждому работнику – достойную заработную плату". Только достойная оплата труда позволит повысить уровень жизни населения и потребительский спрос, улучшить конкурентоспособность казахстанских компаний и обеспечить стабильный рост экономики в целом. Профсоюзы продолжат активно участвовать в реализации Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года и продвигать дальнейшее внедрение на предприятиях проекта "Народный контроль" и присоединение к Концепции нулевого травматизма "Vision Zero". Профсоюзы будут усиливать просветительскую работу, носящую профориентационный характер для корректирования общественного восприятия рабочих профессий. Необходимо транслировать образцы успешных рабочих биографий, рассказывать о профессиях, различных видах производства. Продолжим работу по совершенствованию системы защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов работников, через участие в нормотворческой деятельности. В том числе на уровне регионов, активно задействовав в этой работе депутатские группы "Енбек". Профсоюзы будут сами придерживаться качественного исполнения основных положений Генерального соглашения и требовать такого же отношения к их реализации от социальных партнеров.

"В целом, мы всегда ведем свою работу по защите социально-экономических прав наших рядовых членов – на результат. Уверен, что в Год рабочих профессий нам совместно с социальными партнерами удастся существенно повлиять на создание благоприятных условий для каждого человека труда. Казахстану сегодня нужен рабочий, обладающий достаточным потенциалом для формирования системы общественного и экономического устройства принципиально нового типа, включенного в принципиально новые отношения и обладающего знаниями, навыками и культурой участия в таких отношениях". Сатыбалды Даулеталин

Кроме того, он призвал уважать человеческий труд.