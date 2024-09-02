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Токаев объявил 2025 год – Годом рабочих профессий

Токаев объявил 2025 Годом рабочих профессий, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:53 Фото: akorda.kz
Выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.

"Объявляю 2025 год – Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом".

"Это полностью согласуется с нашим принципом "Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех". Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда".Касым-Жомарт Токаев

Как считает глава государства, "не бывает плохой работы, любой труд – в почете".

"Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса. Не зря в народе говорят, что труд является залогом богатства ("Жұмыстың көзін тапқан байлықтың өзін табады"). В нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели, в том числе, служит присвоение гражданам почетных званий. Такие награды ранее были введены для учителей, врачей и деятелей культуры. Это очень хорошее начинание, следует шире применять данный подход".Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

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