Изменились сроки и условия проведения комплексного тестирования

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Правила проведения комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, переносится прием заявлений для участия в комплексном тестировании на следующие сроки:

с 1 июня по 8 июля календарного года (было с 1 июня по 5 июля);

календарного года (было с 1 июня по 5 июля); с 28 октября по 10 ноября календарного года (было с 25 октября по 10 ноября).

Информация о месте, дате и времени проведения тестирования размещается в личном кабинете поступающего.

Как поясняется, сроки приема заявлений изменены в связи с праздничными днями (6 июля - День столицы и 25 октября День Республики).

Комплексное тестирование проводится в бумажном или в электронном формате на базе ППКТ или в организациях, определяемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Комплексное тестирование включает:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору); для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ на казахском или русском языке (по выбору);

тест по профилю группы образовательных программ на казахском или русском языке (по выбору); для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ на английском языке;

тест по профилю группы образовательных программ на английском языке; для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору); для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка: тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору).

При этом лицам, имеющим один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, засчитываются баллы в соответствии со шкалой перевода баллов международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком.

Количество тестовых заданий КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языком обучения:

тест по иностранному языку – 50;

тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для профильной магистратуры с казахским или русским или английским языком обучения:

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки:

тест по иностранному языку – 50;

тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка:

- тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

- тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20.

Максимальное количество баллов по КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языком обучения – 150 баллов;

для профильной магистратуры с казахским или русским или английским языком обучения – 70 баллов (ранее было 100 баллов);

для магистратуры по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 80 баллов;

для магистратуры по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – 100 баллов.

На комплексное тестирование отводится:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения – 3 часа 55 минут;

для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским или английским языком обучения – 1 час 40 минут (было 2 часа 40 минут);

(было 2 часа 40 минут); для поступающих в научно-педагогическую магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 2 часа 5 минут ;

; для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – 2 часа 40 минут.

Для лиц с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) для тестирования дополнительно предоставляется 40 минут.

Лицам с инвалидностью с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности, часть "Слушание" теста по иностранному языку предоставляется в текстовом формате.

При проведении КТ поступающему не разрешается:

выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения и сопровождения администратора тестирования, выполняющего функции дежурного по коридору;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

выходить из аудитории более 2-х раз с продолжительностью по времени более 10 минут;

При этом дополнено, что не допускается выходить в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, относящихся к чрезвычайной, форс-мажорной ситуациям, или случаев, связанных со здоровьем поступающих.

обмениваться документами и бумагой формата А4, выданной поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

выносить из аудитории (компьютерного класса) документы и бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий, а также рвать и осуществлять их порчу путем смятия;

забирать с собой бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) и использовать бумагу, шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, бумагу формата А0-А10, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт очки, смарт часы, фитнес-браслет (трекер), проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, диктофоны, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект);

шуметь перед началом и во время тестирования;

выносить, обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

умышленно портить технику для проведения тестирования и систему безопасности.

попытка вмешательства или вмешательство в программу тестирования и иные нарушения при прохождении тестирования.

Вместе с тем допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящимися в интерфейсе для тестирования компьютера.

При выходе поступающего из аудитории и при повторном входе в аудиторию осуществляется проверка металлоискателем.

Также уточняется, что во время проведения КТ с 20 июля по 10 августа или с 18 ноября по 11 декабря в Национальном центре тестирования создается комиссия по принятию решений для рассмотрения нарушений поступающими правил поведения в аудитории (электронный формат) или действий или попытку вмешательств в систему тестирования, иных нарушений при прохождении тестирования, обнаруженных по просмотру записей видеонаблюдения, либо после проверки файлов регистрации (логов) поступающих в системе тестирования.

Дополнено, что при обнаружении нарушении со стороны поступающего комиссия аннулирует результаты КТ с составлением соответствующего акта и направляет уведомление поступающему или размещает информацию в личном кабинете поступающего.

Заявление на апелляцию по содержанию подается участвовавшим в тестировании после завершения тестирования в течение 30 минут.

Заявления на апелляцию, рассматриваются по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам.

Заявления, поступившие на апелляцию, рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в течение 7 рабочих дней (ране было от 3-х до 5 дней) после дня проведения тестирования.

Результаты онлайн апелляции отображаются в личном кабинете поступающего после рассмотрения Республиканской апелляционной комиссии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июня.