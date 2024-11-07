В Казахстане утвердили Концепцию развития экологической культуры на ближайшие пять лет

Постановлением правительства РК от 31 октября 2024 года утверждена Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

На основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации в экологической культуре и международного опыта, определено следующее видение развития экологической культуры в стране. Оно будет отражено в следующих ключевых достижениях.

Так, планируется, что казахстанцы достигнут высокого уровня экологического мировоззрения и культуры. Они осознают взаимосвязь человека и природы, будут понимать хрупкость экосистем и признавать ценность природы. Общество перейдет от потребительского отношения к бережному, активно практикуя "экоцентризм" вместо "антропоцентризма". Уровень экологической осведомленности населения станет высоким, что будет способствовать формированию устойчивых привычек и поведения, направленных на защиту окружающей среды.

Развитие экологического образования и навыков охватит все уровни общества: от детских садов до университетов, что обеспечит постоянное повышение экологической грамотности. Граждане овладеют навыками оценки воздействия своего поведения на окружающую среду, будут практиковать рациональное потребление и безотходное производство. Программы обучения сформируют навыки бережного отношения к ресурсам и эффективного управления отходами.

Экологически ориентированное поведение станет нормой. Казахстанцы осознанно будут выбирать экологичные товары и услуги, демонстрируя умеренное потребление и отказ от ненужных вещей.

Вторичное использование материалов, экономия энергии и воды, применение возобновляемых источников энергии, а также предотвращение образования отходов станут повсеместной практикой. Раздельный сбор и сортировка мусора, компостирование, участие в экологических акциях и волонтерская деятельность войдут в повседневную жизнь, а бизнес примет на себя экологическую ответственность.

Развитие инфраструктуры отходов приведет к функционированию разветвленной и эффективной системы управления отходами, обеспечивающей высокий уровень сортировки и переработки мусора. Мусоросборочные площадки будут оснащены современными контейнерами для раздельного сбора отходов, а предприятия по переработке будут использовать передовые технологии, что позволит минимизировать объемы захоронения отходов.

Эффективное межведомственное взаимодействие обеспечит комплексный подход к решению экологических задач. Государственные органы, частный сектор и общественные организации будут работать в тесном сотрудничестве, что обеспечит синергию усилий и координацию мероприятий по охране окружающей среды.

Государственная политика в области экологии примет форму современных и действенных норм и стандартов, которые будут стимулировать экологически ответственное поведение. Внедрение экономических инструментов и механизмов поддержки экологических инициатив позволит успешно реализовывать экологические программы и проекты.

Уровень потребления снизится благодаря внедрению принципов устойчивого потребления и повышению осведомленности о влиянии потребительских привычек на экологию. Граждане будут активно экономить ресурсы и бережно относиться к окружающей среде.

Экологически ответственные привычки станут основой повседневной жизни. Население будет активно участвовать в экологических инициативах, поддерживать программы по снижению отходов и регулярно внедрять устойчивые практики в своей деятельности.

Основные принципы и подходы развития

Развитие экологической культуры базируется на следующих принципах:

сознательность и ответственность каждого за состояние окружающей среды и принятие мер для еҰ защиты;

системность, комплексность и непрерывность экологического образования и просвещения;

открытость и доступность экологической информации и причастность общественности к принятию решений, касающихся охраны окружающей среды;

принцип устойчивого развития;

принцип интеграции экологических основ устойчивого развития во все сферы экономической и социальной деятельности;

принцип экосистемного подхода.

Развитие экологической культуры в Казахстане в период 2024-2029 годы будет реализовано по следующим основным направлениям:

экологическое мышление и поведение, в том числе стимулы к экологически ответственному поведению и меры по его поощрению;

экологическое образование;

экологическое просвещение и информационное освещение.

В рамках реализации данного направления будет сформирована инфраструктура для сбора, вывоза и переработки твердых бытовых отходов. В период 2025 — 2027 годы будет реализован 21 проект по сортировке и переработке отходов, что позволит сократить объемы захоронения мусора и увеличить долю переработки.

Кроме того, предусматривается расширение сети автоматизированных постов мониторинга атмосферного воздуха. Это даст возможность населению оперативно получать информацию о состоянии воздуха через онлайн-доступ.

Цифровизация и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения городов республиканского значения и областных центров повысят их эффективность и надежность. Местными исполнительными органами будут установлены современные приборы учета воды для более точного контроля расхода и стимулирования экономии ресурсов.

Вовлечение различных участников, таких как государственные структуры, бизнес-организации, общественные объединения, СМИ и образовательные учреждения, создаст платформу для эффективного обмена информацией и активного участия граждан в экологических инициативах.

Для улучшения экологической культуры будут привлекаться инфлюенсеры и блогеры, популяризирующие экологически ответственное поведение.

Создание инфраструктуры для велосипедного транспорта и электрозарядных станций для электромобилей поможет снизить уровень загрязнения воздуха. Организация мероприятия "Велосипедный день" и проведение экофестивалей будут способствовать вовлечению населения в экологические инициативы.

Совместно с общественностью будут проводиться форумы, посвященные сохранению экосистем водоемов, чтобы подчеркнуть их значимость для здоровья и экономики. Установка экобоксов и фандоматов в местах массового скопления людей с начислением бонусов за сданное вторсырье будет стимулировать ответственное отношение к отходам.

В городах и крупных населенных пунктах будут активнее проводиться работы по посадке зеленых насаждений, а также внедрены современные системы орошения и водосберегающие технологии.

Также планируются разработка и внедрение единой информационной системы, содержащей данные о породном составе зеленых насаждений и текущем состоянии лесов, планах посадок и проводимых работ по их уходу.

Для стимулирования населения и предприятий к бережному отношению к ресурсам будет принят ряд мероприятий. В частности, предприятия будут стимулироваться к публикации отчетов о рациональном использовании ресурсов (ESG). Будут проводиться конкурсы и мероприятия по повышению экологической ответственности населения, включая конкурсы "Үлгілі ауыл" и "Чистый двор — чистый город/район", а также награждение преподавателей и студентов за экологические инициативы и научные разработки.

Акиматами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента будут разработаны региональные планы по реализации данной Концепции.

Также концепция предполагает развитие экологического образования.

В целях создания устойчивой и безопасной среды для настоящих и будущих поколений, а также развития профессиональных навыков и компетенций в области экологии будет внедрен комплексный подход к формированию экологически ответственного поведения и повышению уровня экологических знаний среди граждан.

Будут предприняты меры по формированию экологического мировоззрения и культуры у всех возрастных категорий населения.

Предусматривается разработка системы научных и практических знаний для детей, ориентированной на ответственное природопользование, охрану окружающей среды и экологическую безопасность.

Планируются в период 2024 — 2029 годов создание 622 дошкольных организаций с направлением "Жасыл балабақша", проведение классных часов, конкурсов экологических проектов среди учащихся.

Планируется повысить квалификации преподавателей и обновить образовательные программы с учетом современных достижений. Также будут организованы профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за экологическую безопасность. Образовательные программы в сфере экологии будут обновлены в соответствии с профессиональными стандартами, что позволит готовить специалистов, способных эффективно решать экологические задачи.

На территории университетов будут созданы общественные сады "Community Gardens" по выращиванию овощей, фруктов и зелени, которые станут площадкой для практического обучения студентов основам экологии, органического земледелия и устойчивого сельского хозяйства, а также будут способствовать формированию у них навыков коллективного труда и ответственности за окружающую среду.

В вузах планируется введение инициативы "Green Transportation Initiatives" по поощрению использования общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок. В рамках этих инициатив будут предоставляться скидки на проезд, создаваться велосипедные дорожки и парковки для экологичного транспорта. Эти меры позволят снизить углеродный след студентов и сотрудников университетов, а также популяризировать экологически безопасные способы передвижения.

Для государственных служащих предусматривается внедрение курсов повышения квалификации по экологии и устойчивому развитию, которые будут направлены на углубление знаний и развитие компетенций государственных служащих в области экологии.

Таким образом, предлагаемые меры и инициативы позволят комплексно подойти к вопросам экологического образования, повысить уровень экологической осведомленности и ответственности среди различных категорий населения, а также подготовить специалистов, способных решать современные экологические вызовы.

Еще одно направление к окнцепции, это экологическое просвещение и информационное освещение

Данное направление включает в себя целый ряд мероприятий по повышению осведомленности и вовлеченности граждан в экологическую деятельность, формированию у них экологического мировоззрения и ответственного отношения к окружающей среде.

Мероприятия охватывают различные аспекты экологического просвещения, начиная от информационной поддержки и заканчивая организацией масштабных акций и культурных мероприятий. Эти меры помогут создать устойчивую основу для экологически ответственного поведения и привлекут к этому важному делу широкие слои населения.

Ожидаемые результаты

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

повышение экологической культуры населения;

обеспечение доступа населения к инфраструктуре по раздельному сбору коммунальных отходов в общественных местах;

формирование культуры «нулевой терпимости» к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям;

развитие экологических привычек;

повышение экологической осведомленности населения.

Финансирование мероприятий концепции будет осуществляться с учетом развития экономики и потенциала увеличения доходной базы бюджета.

Также разработан план по реализации концепции.

Постановление вводится со дня его подписания.