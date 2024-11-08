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Законодательство РК

При каких льготных условиях военным летчикам назначают пенсии

Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:50 Фото: Zakon.kz
Министр обороны РК подписал приказ "Об утверждении условий для исчисления выслуги лет летному составу Вооруженных сил РК на льготных условиях при назначении пенсионных выплат", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что ежегодная норма налета летному составу Вооруженных сил определяется организационно-методическими указаниями по планированию оперативной, мобилизационной и боевой подготовки на соответствующий год.

По итогам года соответствующий руководитель (первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК, командир войсковой части, начальник военного учебного заведения) в пределах своей компетенции издает приказ о выполнении подчиненным летным составом установленной нормы налета, которая заносится в лист учета летной работы.

При выполнении нормы налета летным составом ВС РК республиканское государственное учреждение, производящее исчисление выслуги лет, производит подсчет выслуги лет на льготных условиях при назначении пенсии.

Условия для выслуги лет

Так, исчисление выслуги лет один месяц службы за два месяца производится при выполнении нормы налета:

  • на самолетах истребительной, истребительно-бомбардировочной, бомбардировочной, штурмовой, разведывательной авиации и учебных реактивных, турбореактивных самолетах;
  • на военно-транспортных, транспортных, специальных самолетах с реактивными и турбовинтовыми двигателями;
  • на вертолетах всех предназначений с турбовинтовыми (турбовальными) двигателями.

Исчисление выслуги лет один месяц службы за полтора месяца производится при выполнении нормы налета на самолетах с поршневыми двигателями и беспилотных воздушных судах.

В случаях, когда летный состав находился на летной работе неполный календарный год, норма налета часов определяется пропорционально времени фактического нахождения на летной работе.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2024 года.

При этом прежние приказы "Об утверждении Инструкции по определению условий для исчисления выслуги лет летному составу Вооруженных сил Республики Казахстан на льготных условиях при назначении пенсии" утратили силу.

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