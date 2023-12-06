На каких условиях к военным летчикам будут применять льготы при назначении пенсии

Министерство обороны разработало Инструкцию по определению условий для исчисления выслуги лет летному составу Вооруженных сил РК на льготных условиях при назначении пенсии, сообщает Zakon.kz.

Инструкция детализирует условия для исчисления выслуги лет летному составу Вооруженных сил РК на льготных условиях при назначении пенсии.





Согласно документу исчисление выслуги лет один месяц службы за два месяца производится при выполнении нормы налета:







на самолетах истребительной, истребительно-бомбардировочной, бомбардировочной, штурмовой, разведывательной авиации и учебных реактивных, турбореактивных самолетах;

на военно-транспортных, транспортных, специальных самолетах с реактивными и турбовинтовыми двигателями;

на вертолетах всех предназначений с турбовинтовыми (турбовальными) двигателями.

Исчисление выслуги лет один месяц службы за полтора месяца производится при выполнении нормы налета на самолетах с поршневыми двигателями и беспилотных воздушных судах.







При этом в случаях, когда летный состав находился на летной работе неполный календарный год, норма налета часов определяется пропорционально времени фактического нахождения на летной работе





Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 декабря.





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