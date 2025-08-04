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Право

Казахстанец пытался оспорить условия назначения пенсии за выслугу лет и потерпел фиаско

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 10:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Конституционный суд разъяснил казахстанцу допустимость объективных критериев как основы правового различия при назначении пенсионных выплат за выслугу лет, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд отказал в принятии к конституционному производству обращения о проверке на соответствие пункту 2 статьи 14 Конституции подпункта 3 пункта 1 статьи 212 Социального кодекса.

Суть дела

Мужчина не согласился с отказом уполномоченного органа в назначении пенсионных выплат за выслугу лет, несмотря на прохождение воинской службы в течение 17 лет и наличие совокупного трудового стажа более 20 лет. На момент увольнения заявитель не достиг установленного Кодексом стажа в 25 лет, необходимого для получения специальной пенсионной выплаты по выслуге лет.

По мнению заявителя, установленный критерий нарушает его право на равенство перед законом и судом, а также лишает предусмотренных социальных прав.

Что сказали в суде

Конституционный суд, рассмотрев представленные материалы, отметил, что принцип равенства, закрепленный в статье 14 Конституции, не исключает возможность установления различий в правах и обязанностях при наличии разумных и объективных критериев.

Различие в правовом регулировании, в частности, в сфере назначения социальных выплат, допустимо при условии, что оно применяется последовательно и служит законной цели.

Как отметил в суде, законодатель вправе вводить дифференцированные условия назначения пенсионных выплат для различных категорий граждан – в зависимости от продолжительности службы, характера выполняемых обязанностей, условий увольнения и иных обстоятельств. Оспариваемая норма не препятствует заявителю реализовать пенсионные права по иным основаниям, включая возраст или инвалидность.

В данной ситуации отказ в назначении пенсионных выплат по выслуге лет обусловлен несоответствием заявителя установленным Кодексом критериям по продолжительности службы, что подтверждено решениями судов, вступившими в законную силу.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемая норма не нарушает конституционный принцип равенства, так как применяется на основе объективного критерия – продолжительности службы – и не носит дискриминационного характера.

В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном Суде Республики Казахстан" обращение признано не соответствующим условиям допустимости, и отказано в принятии его к производству.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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