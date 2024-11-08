Казахстан ратифицировал Договор с Вьетнамом о передаче осужденных лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 ноября подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц", сообщает Zakon.kz.





"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали этот договор. Целью закона является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного:

