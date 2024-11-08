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Казахстан ратифицировал Договор с Вьетнамом о передаче осужденных лиц

Флаги Вьетнама и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:01 Фото: senate.parlam.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 ноября подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц", сообщает Zakon.kz.


"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали этот договор. Целью закона является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного:

  • осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран;
  • деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах;
  • во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года;
  • приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в передающей стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица;
  • имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния;
  • обе стороны согласны на передачу.

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