Казахстан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о союзнических отношениях с Таджикистаном, передает Zakon.kz.

Об этом 5 мая 2026 года сообщили в Акорде.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан", – говорится в сообщении.

Депутаты Сената 16 апреля 2026 года на пленарном заседании ратифицировали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном. В заключении указано, что целью закона является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества.

Особое внимание уделяется торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подчеркивается, что ратификация договора станет прочной основой для развития политического диалога, взаимодействия в области обеспечения безопасности, а также устойчивого развития двух государств.