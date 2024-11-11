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Законодательство РК

В Казахстане утвердили техрегламент о безопасности алкогольной продукции

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:59 Фото: pexels
Министр здравоохранения РК приказом от 31 октября утвердил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Казахстана требования к алкогольной продукции, выпускаемой в обращение, связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного перемещения.

Документ разработан для защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно её назначения и безопасности.

Технический регламент распространяется на алкогольную продукцию, выпускаемую в обращение на территории РК.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:

  • алкогольная продукция;
  • связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

Технический регламент не распространяется на:

  • деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащей пищевой продукции животного происхождения (в том числе кумыс, кефир, айран, шубат), а также кваса, полученного путём спиртового брожения и безалкогольных напитков, приготовленных с использованием спиртованных настоев трав и виноматериалов;
  • деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащих непищевых продуктов: лекарственные, моющие и дезинфицирующие средства, лакокрасочная и парфюмерно-косметическая продукция, иные подобные товары;
  • алкогольную продукцию, следующую транзитом через территорию РК;
  • алкогольную продукцию, произведённую в научных целях, а также образцы, ввозимые для лабораторных исследований (испытаний);
  • алкогольную продукцию, произведённую физическими лицами для личного пользования без цели её последующей реализации на территории республики;
  • продукцию, содержащую этиловый спирт.
  • алкогольную продукцию, поставляемую на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы территории РК.  

В документе говорится, что не допускается к реализации и обороту алкогольная продукция:

  • не прошедшая оценку (подтверждение) соответствия;
  • не соответствующая требованиям настоящего технического регламента;
  • с истекшим сроком годности;
  • в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков);
  • в пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);
  • в таре и упаковке, не соответствующей требованиям ТР ТС 005/2011;
  • подлежащая маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации;
  • в бутылках без этикеток;
  • без соответствующей маркировки (информации для потребителя);
  • при отсутствии надлежащих условий реализации.  

В то же время документ устанавливает требования безопасности к алкогольной продукции и правила ее идентификации, а также требования к упаковке.

Приказ вводится в действие с 9 января 2025 года. 

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