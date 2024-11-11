В Казахстане утвердили техрегламент о безопасности алкогольной продукции
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Казахстана требования к алкогольной продукции, выпускаемой в обращение, связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного перемещения.
Документ разработан для защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно её назначения и безопасности.
Технический регламент распространяется на алкогольную продукцию, выпускаемую в обращение на территории РК.
Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:
- алкогольная продукция;
- связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.
Технический регламент не распространяется на:
- деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащей пищевой продукции животного происхождения (в том числе кумыс, кефир, айран, шубат), а также кваса, полученного путём спиртового брожения и безалкогольных напитков, приготовленных с использованием спиртованных настоев трав и виноматериалов;
- деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащих непищевых продуктов: лекарственные, моющие и дезинфицирующие средства, лакокрасочная и парфюмерно-косметическая продукция, иные подобные товары;
- алкогольную продукцию, следующую транзитом через территорию РК;
- алкогольную продукцию, произведённую в научных целях, а также образцы, ввозимые для лабораторных исследований (испытаний);
- алкогольную продукцию, произведённую физическими лицами для личного пользования без цели её последующей реализации на территории республики;
- продукцию, содержащую этиловый спирт.
- алкогольную продукцию, поставляемую на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы территории РК.
В документе говорится, что не допускается к реализации и обороту алкогольная продукция:
- не прошедшая оценку (подтверждение) соответствия;
- не соответствующая требованиям настоящего технического регламента;
- с истекшим сроком годности;
- в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков);
- в пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);
- в таре и упаковке, не соответствующей требованиям ТР ТС 005/2011;
- подлежащая маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации;
- в бутылках без этикеток;
- без соответствующей маркировки (информации для потребителя);
- при отсутствии надлежащих условий реализации.
В то же время документ устанавливает требования безопасности к алкогольной продукции и правила ее идентификации, а также требования к упаковке.
Приказ вводится в действие с 9 января 2025 года.