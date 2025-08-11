Техрегламент о безопасности технической воды принят в Казахстане

И.о. министра здравоохранения приказом от 29 июля 2025 года утвердил Технический регламент "О безопасности технической воды, подаваемой системами технического водоснабжения населенного пункта", сообщает Zakon.kz.



Техрегламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории РК требования к технической воде, добываемой или образуемой в ходе жизненной и производственной деятельности административных, жилых зданий и коммунальных объектов для повторного использования в качестве технической воды для населения.

Документ разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений. Регламент является обязательным только в случае наличия централизованной системы технического водоснабжения.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:

техническая вода;

сооружения и материалы, связанные с обеспечением безопасности технической воды.

Технический регламент не распространяется на:

питьевую воду;

бутилированную воду;

техническую воду промышленных объектов.

При этом техническая вода, указанная в настоящем техническом регламенте, не является продукцией, обращаемой в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе.

Устройства, оборудование, трубы и резервуары для технического водоснабжения должны быть изготовлены из материалов, пригодных для технического водоснабжения. Для облегчения чистки и во избежание бактериального роста внутренние поверхности должны быть гладкими и по возможности не иметь пор.

Технологическое оборудование, применяемое в системе технического водоснабжения, должно отвечать требованиям взрывобезопасности и пожарной безопасности.

Организации, эксплуатирующие сети технического водоснабжения, обязаны поддерживать их в исправном состоянии. Не реже одного раза в год должна проводиться очистка и промывка систем технического водоснабжения. В течение 24 часов с момента обнаружения повреждений (протечки, разрывы) трубопроводов технической воды они должны устраняться.

Также установлено, что безопасность технической воды обеспечивается посредством применения технологий подготовки технической воды, обеспечивающих ее соответствие требованиям безопасности и посредством разработки и выполнения программ производственного контроля.

Техническая вода должна соответствовать требованиям безопасности по микробиологическим, химическим, радиационным, токсикологическим и физико-химическим показателям.

Контроль за соответствием технической воды требованиям безопасности осуществляется не реже одного раза в квартал производственными лабораториями лиц, подающих техническую воду, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) технической воды.

В случаях нарушений функционирования централизованных систем технического водоснабжения, нарушений установленного режима подачи технической воды, аварийных ситуаций, ухудшений потребительских свойств или несоответствий подаваемой технической воды требованиям безопасности хозяйствующим субъектом, подающим техническую воду, принимаются меры по устранению ситуаций, необходимые для обеспечения водопотребителей технической водой и устранения потенциальной угрозы здоровью населения, в том числе по остановке водозабора, обеспечению водопотребителей технической водой из резервных источников и систем технического водоснабжения до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Централизованная система технического водоснабжения должна быть четко идентифицирована как не питьевая с применением цветовой маркировки труб, табличек, надписей и обязательным нанесением на всех элементах системы подачи технической воды.

Техническая документация (стандарт организации, технические условия) на процессы водоподготовки и подачи технической воды разрабатывается эксплуатирующими организациями. Техническая документация должна описывать: процедуру очистки воды, дозирование реагентов, поддержание режимов, точки контроля и программу производственного контроля.

Указывается, что вся маркировка и документация, сопровождающая техническую воду, должна быть оформлена на государственном и русском языках.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.

