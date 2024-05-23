В Казахстане разработали техрегламент по безопасности алкогольной продукции

Министерство здравоохранения разработало технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент распространяется на алкогольную продукцию, выпускаемую в обращение на территории РК.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:

алкогольная продукция;

связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

Технический регламент не распространяется на:

деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащей пищевой продукции животного происхождения (в том числе кумыс, кефир, айран, шубат), а также кваса, полученного путем спиртового брожения, и безалкогольных напитков, приготовленных с использованием спиртованных настоев трав и виноматериалов;

деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащих непищевых продуктов (лекарственные, моющие и дезинфицирующие средства, лакокрасочная и парфюмерно-косметическая продукция, иные подобные товары);

алкогольную продукцию, следующую транзитом через территорию республики;

алкогольную продукцию, произведенную в научных целях, а также образцы, ввозимые для лабораторных исследований (испытаний);

алкогольную продукцию, произведенную физическими лицами для личного пользования без цели ее последующей реализации на территориях государств-членов;

продукцию, содержащую этиловый спирт.

Как отмечается, Технический регламент разработан для защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно ее назначения и безопасности.

В документе описываются:

категории спиртных напитков, куда, в частности, входит водка, ликероводочные изделия, аперитив, коктейли, бальзамы, джин, виски и т. д.;

категории винодельческой продукции, в которую входят различные виды вин;

категории крепленых видов вин: крепкие, десертные, игристые, коллекционные, шампанское, сортовое, фруктовое, вермут, бренди, коньяк и т. д.;

категории пивоваренной продукции: различные виды пива;

категории медоваренной продукции: алкогольные медовые напитки;

категории спиртосодержащей пищевой продукции: ароматный спирт, спиртованные соки, спиртованный морс, настои, сусло фруктовое и др.

Кроме того, даны понятия различным видам напитков.

Правила обращения алкогольной продукции

Так, говорится, что выпуск алкогольной продукции в обращение допускается при ее соответствии требованиям настоящего Технического регламента, а также других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

Алкогольная продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

Не допускается к обороту алкогольная продукция:

без документов, подтверждающих оценку соответствия;

не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента;

с истекшим сроком годности;

в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков), в бутылке без этикетки и пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);

в таре и упаковке, не установленных Техническим регламентом;

подлежащая маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации;

в бутылках без этикеток;

в пластиковых емкостях (за исключением розлива пива, напитка пивного, сидра казахстанского производства);

в комбинированной полимерной таре, в том числе в картонной упаковке с полиэтиленовым покрытием и фольгированном полиэтиленовом пакете, помещенном в картонную коробку;

в грязных, деформированных, с явными признаками боя, с поврежденной укупоркой бутылках, имеющих общее помутнение, посторонние включения, осадок (кроме коллекционных вин);

без маркировки.

Документ также устанавливает требования безопасности к алкогольной продукции.

Для обеспечения надлежащей безопасности и качества алкогольной продукции изготовитель следует принципам и правилам:

при разработке рецептур и технологий изготовления алкогольной продукции осуществляется анализ рисков, определяются критические стадии (риски) производственных процессов и контрольные точки для выявления изменений технологии, которые могут негативным образом влиять на безопасность и качество продукции;

контроль безопасности и качества на предприятии осуществляется средствами и мероприятиями, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;

все технологические операции по производству и контролю тщательно документируются в программах производственного контроля, которые утверждаются изготовителем алкогольной продукции и не требуют обязательной экспертизы и согласования иными организациями, производственные процессы регламентируются и периодически пересматриваются с учетом накопленного опыта;

проводится необходимый входной контроль сырья, технологических средств и вспомогательных материалов, а также продуктов на промежуточных стадиях технологического процесса и готовой продукции;

результаты контроля документируются в форме протоколов, журналов, актов, составляемых рукописным способом и/или с использованием технических средств, которые документально подтверждают, что действительно проведены все предусмотренные технической документацией операции, а также, что количество, безопасность и качество изготовленной алкогольной продукции соответствуют установленным требованиям;

любые отклонения от норм, установленных в технической документации, документируются и расследуются в полном объеме. По результатам расследования разрабатываются и осуществляются корректирующие мероприятия;

обеспечивается прослеживаемость партий продукции;

в рамках должностных инструкций определяются ответственность и полномочия персонала, участвующего в производстве и его управлении;

проводится обучение и аттестация персонала;

осуществляются комплексные мероприятия, обеспечивающие безопасность и качество алкогольной продукции в течение всего срока годности при ее распространении и обращении согласно условиям изготовителя;

используется система самоинспекции или аудита;

проводится надлежащая утилизация продукции, тары, промышленной упаковки;

определяется процедура, обеспечивающая прием и расследование рекламаций, предписаний и уведомлений надзорных органов, отзыв или ограничение обращения партии некачественной или небезопасной продукции.

Реализация принципов и правил добросовестной производственной практики осуществляется путем внедрения по выбору предприятия собственной, международной и/или национальной стандартизованной системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

Не допускается:

производство алкогольной продукции (кроме виноматериала) без оснащения технологических линий оборудованием для водоподготовки в случае несоответствия воды требованиям безопасности;

использование при производстве алкогольной продукции:

- этилового спирта, выработанного из непищевого сырья;

- пищевых добавок (отбеливатели, антиокислители, пеногасители и прочие), не прошедших государственную регистрацию;

- этилового ректификованного спирта, вырабатываемого из головной фракции этилового спирта;

- генетически модифицированных видов зернового сырья;

- зернового сырья, зараженного вредителями и эффектом Гашинга;

при производстве виноградных вин:

- добавление к вину или суслу воды, пикета;

- использование соков и вин, приготовленных из плодов и ягод других растений;

- приготовление, обработка и хранение виноградных вин в одном производственном помещении с ароматизированными (кроме участков розлива и хранения готовой продукции);

- хранение на винодельческих предприятиях вин, содержащих летучие кислоты более 2,5 г/л;

- выпуск некондиционных вин, а в равной степени мутных, больных или обладающих посторонними и не соответствующими данному типу вина запахами и привкусами.

Указывается, что сырье и материалы, используемые в производстве, должны быть безопасными и не наносить вреда жизни и здоровью человека и окружающей среде.

В производстве алкогольной продукции используется этиловый ректификованный спирт, произведенный только из пищевого сырья.

На какую продукцию не распространяются требования технического регламента:

Изделия кондитерские сахаристые; Изделия кондитерские мучные; Напитки безалкогольные/брожения; Квасы; Продукты кисломолочные; Колбасы сырокопченые и сыровяленые; Пиво и пивные напитки с объемной долей этилового спирта не более 0,5%; Сусло виноградное, сусло виноградное концентрированное, сусло фруктовое концентрированное, сусло виноградное концентрированное ректификованное, сусло медовое, сусло фруктовое; Натуральные ароматообразующие и фруктовые или овощные вещества, в том числе концентрированные, полученные без использования пищевого этилового спирта в качестве растворителя.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 июня.