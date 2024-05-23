В Казахстане разработали техрегламент по безопасности алкогольной продукции
Технический регламент распространяется на алкогольную продукцию, выпускаемую в обращение на территории РК.
Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:
- алкогольная продукция;
- связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.
Технический регламент не распространяется на:
- деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащей пищевой продукции животного происхождения (в том числе кумыс, кефир, айран, шубат), а также кваса, полученного путем спиртового брожения, и безалкогольных напитков, приготовленных с использованием спиртованных настоев трав и виноматериалов;
- деятельность, связанную с производством и оборотом спиртосодержащих непищевых продуктов (лекарственные, моющие и дезинфицирующие средства, лакокрасочная и парфюмерно-косметическая продукция, иные подобные товары);
- алкогольную продукцию, следующую транзитом через территорию республики;
- алкогольную продукцию, произведенную в научных целях, а также образцы, ввозимые для лабораторных исследований (испытаний);
- алкогольную продукцию, произведенную физическими лицами для личного пользования без цели ее последующей реализации на территориях государств-членов;
- продукцию, содержащую этиловый спирт.
Как отмечается, Технический регламент разработан для защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей алкогольной продукции относительно ее назначения и безопасности.
В документе описываются:
- категории спиртных напитков, куда, в частности, входит водка, ликероводочные изделия, аперитив, коктейли, бальзамы, джин, виски и т. д.;
- категории винодельческой продукции, в которую входят различные виды вин;
- категории крепленых видов вин: крепкие, десертные, игристые, коллекционные, шампанское, сортовое, фруктовое, вермут, бренди, коньяк и т. д.;
- категории пивоваренной продукции: различные виды пива;
- категории медоваренной продукции: алкогольные медовые напитки;
- категории спиртосодержащей пищевой продукции: ароматный спирт, спиртованные соки, спиртованный морс, настои, сусло фруктовое и др.
Кроме того, даны понятия различным видам напитков.
Правила обращения алкогольной продукции
Так, говорится, что выпуск алкогольной продукции в обращение допускается при ее соответствии требованиям настоящего Технического регламента, а также других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.
Алкогольная продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
Не допускается к обороту алкогольная продукция:
- без документов, подтверждающих оценку соответствия;
- не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента;
- с истекшим сроком годности;
- в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков), в бутылке без этикетки и пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);
- в таре и упаковке, не установленных Техническим регламентом;
- подлежащая маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации;
- в бутылках без этикеток;
- в пластиковых емкостях (за исключением розлива пива, напитка пивного, сидра казахстанского производства);
- в комбинированной полимерной таре, в том числе в картонной упаковке с полиэтиленовым покрытием и фольгированном полиэтиленовом пакете, помещенном в картонную коробку;
- в грязных, деформированных, с явными признаками боя, с поврежденной укупоркой бутылках, имеющих общее помутнение, посторонние включения, осадок (кроме коллекционных вин);
- без маркировки.
Документ также устанавливает требования безопасности к алкогольной продукции.
Для обеспечения надлежащей безопасности и качества алкогольной продукции изготовитель следует принципам и правилам:
- при разработке рецептур и технологий изготовления алкогольной продукции осуществляется анализ рисков, определяются критические стадии (риски) производственных процессов и контрольные точки для выявления изменений технологии, которые могут негативным образом влиять на безопасность и качество продукции;
- контроль безопасности и качества на предприятии осуществляется средствами и мероприятиями, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;
- все технологические операции по производству и контролю тщательно документируются в программах производственного контроля, которые утверждаются изготовителем алкогольной продукции и не требуют обязательной экспертизы и согласования иными организациями, производственные процессы регламентируются и периодически пересматриваются с учетом накопленного опыта;
- проводится необходимый входной контроль сырья, технологических средств и вспомогательных материалов, а также продуктов на промежуточных стадиях технологического процесса и готовой продукции;
- результаты контроля документируются в форме протоколов, журналов, актов, составляемых рукописным способом и/или с использованием технических средств, которые документально подтверждают, что действительно проведены все предусмотренные технической документацией операции, а также, что количество, безопасность и качество изготовленной алкогольной продукции соответствуют установленным требованиям;
- любые отклонения от норм, установленных в технической документации, документируются и расследуются в полном объеме. По результатам расследования разрабатываются и осуществляются корректирующие мероприятия;
- обеспечивается прослеживаемость партий продукции;
- в рамках должностных инструкций определяются ответственность и полномочия персонала, участвующего в производстве и его управлении;
- проводится обучение и аттестация персонала;
- осуществляются комплексные мероприятия, обеспечивающие безопасность и качество алкогольной продукции в течение всего срока годности при ее распространении и обращении согласно условиям изготовителя;
- используется система самоинспекции или аудита;
- проводится надлежащая утилизация продукции, тары, промышленной упаковки;
- определяется процедура, обеспечивающая прием и расследование рекламаций, предписаний и уведомлений надзорных органов, отзыв или ограничение обращения партии некачественной или небезопасной продукции.
Реализация принципов и правил добросовестной производственной практики осуществляется путем внедрения по выбору предприятия собственной, международной и/или национальной стандартизованной системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.
Не допускается:
- производство алкогольной продукции (кроме виноматериала) без оснащения технологических линий оборудованием для водоподготовки в случае несоответствия воды требованиям безопасности;
- использование при производстве алкогольной продукции:
- этилового спирта, выработанного из непищевого сырья;
- пищевых добавок (отбеливатели, антиокислители, пеногасители и прочие), не прошедших государственную регистрацию;
- этилового ректификованного спирта, вырабатываемого из головной фракции этилового спирта;
- генетически модифицированных видов зернового сырья;
- зернового сырья, зараженного вредителями и эффектом Гашинга;
- при производстве виноградных вин:
- добавление к вину или суслу воды, пикета;
- использование соков и вин, приготовленных из плодов и ягод других растений;
- приготовление, обработка и хранение виноградных вин в одном производственном помещении с ароматизированными (кроме участков розлива и хранения готовой продукции);
- хранение на винодельческих предприятиях вин, содержащих летучие кислоты более 2,5 г/л;
- выпуск некондиционных вин, а в равной степени мутных, больных или обладающих посторонними и не соответствующими данному типу вина запахами и привкусами.
Указывается, что сырье и материалы, используемые в производстве, должны быть безопасными и не наносить вреда жизни и здоровью человека и окружающей среде.
В производстве алкогольной продукции используется этиловый ректификованный спирт, произведенный только из пищевого сырья.
На какую продукцию не распространяются требования технического регламента:
- Изделия кондитерские сахаристые;
- Изделия кондитерские мучные;
- Напитки безалкогольные/брожения;
- Квасы;
- Продукты кисломолочные;
- Колбасы сырокопченые и сыровяленые;
- Пиво и пивные напитки с объемной долей этилового спирта не более 0,5%;
- Сусло виноградное, сусло виноградное концентрированное, сусло фруктовое концентрированное, сусло виноградное концентрированное ректификованное, сусло медовое, сусло фруктовое;
- Натуральные ароматообразующие и фруктовые или овощные вещества, в том числе концентрированные, полученные без использования пищевого этилового спирта в качестве растворителя.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 июня.