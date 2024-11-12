В Казахстане на полгода продлили ограничение на вывоз сжиженного газа

Министр энергетики подписал приказ от 8 ноября 2024 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Исключение составляют:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;

вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;

вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года.

В ведомстве пояснили, что данное ограничение введено с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

В настоящее время транспортировка газа из нашей страны ограничена в соответствии с приказом министра энергетики РК от 2 мая 2024 года.

