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Законодательство РК

В Казахстане на полгода продлили ограничение на вывоз сжиженного газа

Продлено ограничение на вывоз газа из РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 08:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики подписал приказ от 8 ноября 2024 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Исключение составляют:

  • вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;
  • вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;
  • вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года.

В ведомстве пояснили, что данное ограничение введено с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

В настоящее время транспортировка газа из нашей страны ограничена в соответствии с приказом министра энергетики РК от 2 мая 2024 года.

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