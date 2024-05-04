В Казахстане продлили ограничение на вывоз сжиженного газа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. министра энергетики подписал приказ от 2 мая 2024 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
В тексте сказано:
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.
Приказ вводится в действие с 14 мая 2024 года.
Данное ограничение вводят с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.
В настоящее время транспортировка газа ограничена в соответствии с приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года.
Мы рассказывали, что вывоз из Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов запретили на полгода.
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