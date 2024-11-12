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Законодательство РК

Правительство утвердило требования по управлению данными

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 09:48 Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана от 7 ноября 2024 года утверждены требования по управлению данными, сообщает Zakon.kz.

Положения требований распространяются на:

  • государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора в отношении всех собираемых и обрабатываемых ими данных, за исключением объектов информатизации правоохранительных органов, содержащих сведения ограниченного доступа, Комитета национальной безопасности РК, Службы государственной охраны РК, Национального банка РК и организаций, входящих в его структуру, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • юридические лица, уполномоченные законодательными актами РК.

Настоящие требования направлены на обеспечение:

  • возможности однократного предоставления и многократного использования данных при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них услуг;
  • единства информационно-коммуникационной инфраструктуры и способов взаимодействия организаций при осуществлении деятельности по управлению данными;
  • персональной ответственности за качество предоставленных данных;
  • недискриминационного доступа физических и юридических лиц к данным, относящимся к общедоступной информации;
  • упорядочивания данных по сходству или различию присущих им характеристик, унификации структурных элементов данных и форматов их представления;
  • систематизации описания данных и связей между ними;
  • учета прав на получение (предоставление) данных в процессе интеграции объектов информатизации;
  • приведения данных в соответствие с данными аналогичного вида путем гармонизации;
  • преимущественного использования электронных способов управления данными;
  • соблюдения предусмотренных законодательством РК прав обладателей, ограничений на доступ к данным, отнесенным к конфиденциальной информации и иной охраняемой законом тайне по обеспечению защиты данных;
  • соответствия порядка использования данных этическим нормам;
  • контроля качества данных;
  • онтологического единства данных, содержащихся в объектах информатизации "электронного правительства";
  • баланса между своевременным внедрением цифровых технологий обработки данных и защитой прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны;
  • централизации управления данными с учетом коллегиальности принятия решений и согласованности действий по управлению данными;
  • гибкости подходов к управлению жизненным циклом данных;
  • ориентации на пользователя данных;
  • определения качества административных данных.

Указывается, что собственником данных, создаваемых, накапливаемых и приобретаемых за счет бюджетных средств, а также полученных иными способами, является государство.

Управление данными, отнесенными к государственным секретам, служебной или конфиденциальной информации, осуществляется в соответствии с настоящими требованиями и учетом особенностей, установленных законодательными актами РК.

Руководство и обеспечение реализации государственной политики управления данными осуществляются уполномоченным органом.

Данные фиксируются на электронном и бумажном носителях. Организации в рамках управления данными обеспечивают перевод данных, необходимых для осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, их аналитики, в электронную форму.

Управление данными подразделяется на следующие виды:

по содержанию:

  • метаданные — данные, описывающие структуру и характеристики данных.

Метаданные подразделяются на следующие виды:

  • функциональные метаданные: описывают содержание и состояние данных, имеющих прямое отношение к специфике деятельности организации, включая сведения, используемые при обеспечении качества данных;
  • технические метаданные: описывают технические характеристики данных и систем их хранения;
  • операционные метаданные: описывают процессы обработки данных и управления доступом к ним (сведения, используемые при обеспечении безопасности данных);
  • справочные данные — позиции из справочников, международных, национальных и ведомственных классификаторов;
  • транзакционные данные — сведения, отражающие результат изменения данных, относящиеся к фиксированному моменту времени, не изменяющиеся в будущем;

по характеру организации данных:

  • неструктурированные данные — данные в неформализованном виде, сложном или не пригодном для обработки;
  • структурированные данные — упорядоченные данные, пригодные для обработки.

Жизненный цикл данных состоит из следующих этапов:

  • создание (сбор) данных;
  • хранение данных и их ведение;
  • использование данных;
  • управление данными;
  • архивирование данных (или их уничтожение).

Для управления данными организации обеспечивают определение:

  • лица, ответственного за управление данными в курируемой отрасли, стратегические направления и определение политики управления данными;
  • лица, ответственного за управление данными (менеджер по данным), в функции которого входят:
  • мониторинг соблюдения настоящих требований и политики управления данными;
  • координация за своевременным наполнением БД актуальными, полными и аутентичными сведениями соответствующими ответственными лицами;
  • проведение внутреннего контроля на предмет аутентичности данных в SDU с аналогичными данными, размещенными в объектах информатизации "электронного правительства";
  • мониторинг за своевременным внесением посредством интеграции сведений по показателям (отраслевым данным) в SDU и проведение верификации показателей;
  • обеспечение размещения интеграционных сервисов в реестре сервисов;
  • координация работы по заполнению паспортов данных объектов информатизации (далее — паспорт данных), описанию видов данных, их данных;
  • разработка и согласование внутренних актов по управлению данными;
  • проверка проектной и технической документации на создание и развитие объектов информатизации на соответствие настоящим требованиям;
  • проведение мероприятий по обучению и повышению уровня квалификации сотрудников в части управления данными;
  • обеспечение бесперебойного функционирования принадлежащих организации БД;
  • обеспечение внедрения технологий управления данными;
  • организация соблюдения требований защиты данных в рамках всего жизненного цикла данных;
  • обеспечение качества данных организации. 

Документ также устанавливает:

  • Требования к определению, созданию, сбору и накоплению данных.
  • Требования к созданию, сбору и накоплению данных.
  • Требования к качеству и поддержке данных.
  • Требования к поддержке данных.
  • Требования к доступности и распространению данных.
  • Требования к аналитике данных.
  • Требования к защите данных.
  • Требования к хранению и уничтожению данных.
  • Паспорт данных объектов информатизации. 

Постановление вводится в действие с 22 ноября 2024 года.

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