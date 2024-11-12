Правительство утвердило требования по управлению данными

Постановлением правительства Казахстана от 7 ноября 2024 года утверждены требования по управлению данными, сообщает Zakon.kz.

Положения требований распространяются на:

государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора в отношении всех собираемых и обрабатываемых ими данных, за исключением объектов информатизации правоохранительных органов, содержащих сведения ограниченного доступа, Комитета национальной безопасности РК, Службы государственной охраны РК, Национального банка РК и организаций, входящих в его структуру, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

юридические лица, уполномоченные законодательными актами РК.

Настоящие требования направлены на обеспечение:

возможности однократного предоставления и многократного использования данных при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них услуг;

единства информационно-коммуникационной инфраструктуры и способов взаимодействия организаций при осуществлении деятельности по управлению данными;

персональной ответственности за качество предоставленных данных;

недискриминационного доступа физических и юридических лиц к данным, относящимся к общедоступной информации;

упорядочивания данных по сходству или различию присущих им характеристик, унификации структурных элементов данных и форматов их представления;

систематизации описания данных и связей между ними;

учета прав на получение (предоставление) данных в процессе интеграции объектов информатизации;

приведения данных в соответствие с данными аналогичного вида путем гармонизации;

преимущественного использования электронных способов управления данными;

соблюдения предусмотренных законодательством РК прав обладателей, ограничений на доступ к данным, отнесенным к конфиденциальной информации и иной охраняемой законом тайне по обеспечению защиты данных;

соответствия порядка использования данных этическим нормам;

контроля качества данных;

онтологического единства данных, содержащихся в объектах информатизации "электронного правительства";

баланса между своевременным внедрением цифровых технологий обработки данных и защитой прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны;

централизации управления данными с учетом коллегиальности принятия решений и согласованности действий по управлению данными;

гибкости подходов к управлению жизненным циклом данных;

ориентации на пользователя данных;

определения качества административных данных.

Указывается, что собственником данных, создаваемых, накапливаемых и приобретаемых за счет бюджетных средств, а также полученных иными способами, является государство.

Управление данными, отнесенными к государственным секретам, служебной или конфиденциальной информации, осуществляется в соответствии с настоящими требованиями и учетом особенностей, установленных законодательными актами РК.

Руководство и обеспечение реализации государственной политики управления данными осуществляются уполномоченным органом.

Данные фиксируются на электронном и бумажном носителях. Организации в рамках управления данными обеспечивают перевод данных, необходимых для осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, их аналитики, в электронную форму.

Управление данными подразделяется на следующие виды:

по содержанию:

метаданные — данные, описывающие структуру и характеристики данных.

Метаданные подразделяются на следующие виды:

функциональные метаданные: описывают содержание и состояние данных, имеющих прямое отношение к специфике деятельности организации, включая сведения, используемые при обеспечении качества данных;

технические метаданные: описывают технические характеристики данных и систем их хранения;

операционные метаданные: описывают процессы обработки данных и управления доступом к ним (сведения, используемые при обеспечении безопасности данных);

справочные данные — позиции из справочников, международных, национальных и ведомственных классификаторов;

транзакционные данные — сведения, отражающие результат изменения данных, относящиеся к фиксированному моменту времени, не изменяющиеся в будущем;

по характеру организации данных:

неструктурированные данные — данные в неформализованном виде, сложном или не пригодном для обработки;

структурированные данные — упорядоченные данные, пригодные для обработки.

Жизненный цикл данных состоит из следующих этапов:

создание (сбор) данных;

хранение данных и их ведение;

использование данных;

управление данными;

архивирование данных (или их уничтожение).

Для управления данными организации обеспечивают определение:

лица, ответственного за управление данными в курируемой отрасли, стратегические направления и определение политики управления данными;

лица, ответственного за управление данными (менеджер по данным), в функции которого входят:

мониторинг соблюдения настоящих требований и политики управления данными;

координация за своевременным наполнением БД актуальными, полными и аутентичными сведениями соответствующими ответственными лицами;

проведение внутреннего контроля на предмет аутентичности данных в SDU с аналогичными данными, размещенными в объектах информатизации "электронного правительства";

мониторинг за своевременным внесением посредством интеграции сведений по показателям (отраслевым данным) в SDU и проведение верификации показателей;

обеспечение размещения интеграционных сервисов в реестре сервисов;

координация работы по заполнению паспортов данных объектов информатизации (далее — паспорт данных), описанию видов данных, их данных;

разработка и согласование внутренних актов по управлению данными;

проверка проектной и технической документации на создание и развитие объектов информатизации на соответствие настоящим требованиям;

проведение мероприятий по обучению и повышению уровня квалификации сотрудников в части управления данными;

обеспечение бесперебойного функционирования принадлежащих организации БД;

обеспечение внедрения технологий управления данными;

организация соблюдения требований защиты данных в рамках всего жизненного цикла данных;

обеспечение качества данных организации.

Документ также устанавливает:

Требования к определению, созданию, сбору и накоплению данных.

Требования к созданию, сбору и накоплению данных.

Требования к качеству и поддержке данных.

Требования к поддержке данных.

Требования к доступности и распространению данных.

Требования к аналитике данных.

Требования к защите данных.

Требования к хранению и уничтожению данных.

Паспорт данных объектов информатизации.

Постановление вводится в действие с 22 ноября 2024 года.