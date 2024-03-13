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Правительство Казахстана утвердило соглашение с Саудовской Аравией о безвизе для дипломатов

Правительство Казахстана утвердило соглашение с Саудовской Аравией о безвизе для дипломатов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 12:05 Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 6 марта 2024 года утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Саудовской Аравии об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Саудовская Аравия об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов, совершенное в Ар-Рияде 19 декабря 2023 года", – говорится в документе. 

Положения соглашения применяются к следующим видам паспортов:

Для граждан Казахстана:

  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт.

Для граждан Саудовской Аравии:

  • дипломатический паспорт;
  • специальный паспорт.

В соглашении говорится, что граждане государства каждой стороны, обладатели действительных дипломатических и служебных/специальных паспортов, освобождаются от визовых требований для многократного въезда на территорию государства другой стороны на срок, не превышающий в общей сложности 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом указывается, что соглашение не освобождает членов дипломатических представительств, консульских учреждений, а также представителей международных организаций, расположенных на территории государства другой стороны, имеющих действительные дипломатические паспорта, а также членов их семей от необходимости получения визы для аккредитации принимающей стороны до их прибытия.

Также говорится, что положения соглашения не распространяются на граждан РК, прибывающих в Саудовскую Аравию с целью совершения религиозного паломничества, поскольку они должны получить визу, выданную специально для таких целей.

Вместе с тем предусматривается, что гражданам государства любой из сторон, въезжающим на территорию государства другой стороны, не разрешается заниматься каким-либо бизнесом во время их пребывания, за исключением случаев, когда это соответствует национальному законодательству принимающего государства.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на аналогичные периоды. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Таиланд подпишут новое соглашение о безвизе на 30 дней.

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