Требования по управлению цифровыми данными приняли в Казахстане

Правительство РК постановлением от 22 сентября 2026 года утвердило Требования по управлению цифровыми данными, сообщает Zakon.kz.

Положения требований распространяются на государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора (организации), за исключением специальных государственных органов.

При формировании продуктов цифровых данных, размещаемых на платформе обмена и оборота продуктов цифровых данных, государственные юридические лица и субъекты квазигосударственного сектора учитывают требования в отношении структуры, качества и метаданных.

В документе говорится, что данные, создаваемые, накапливаемые и приобретаемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными органами способами, установленными статьей 19 закона "О государственном имуществе", являются государственными.

Данные фиксируются на электронном и бумажном носителях. Организации в рамках управления цифровыми данными обеспечивают перевод данных, необходимых для осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, их аналитики, в электронную форму.

Управление цифровыми данными подразделяется на следующие виды:

по содержанию:

метаданные – данные, описывающие структуру и характеристики данных.

Метаданные подразделяются на следующие виды:

– функциональные метаданные: описывают содержание и состояние данных, имеющих прямое отношение к специфике деятельности организации, включая сведения, используемые при обеспечении качества данных;

– технические метаданные: описывают технические характеристики данных и систем их хранения;

– операционные метаданные: описывают процессы обработки цифровыми данными и управления доступом к ним (сведения, используемые при обеспечении безопасности данных);

справочные данные – элементы национальной справочной информации;

транзакционные данные – сведения, отражающие результат изменения данных, относящиеся к фиксированному моменту времени, не изменяющиеся в будущем;

по характеру организации данных:

неструктурированные данные – данные в неформализованном виде, сложном или не пригодном для обработки;

структурированные данные – упорядоченные данные, пригодные для обработки.

Жизненный цикл цифровых данных состоит из следующих этапов:

сбор цифровых данных;

хранение цифровых данных и их ведение;

использование цифровых данных;

управление цифровыми данными;

архивирование цифровых данных или их уничтожение.

В целях управления цифровыми данными организации определяют лиц, ответственных за управление цифровыми данными.

Требования к определению цифровых данных

В целях определения цифровых данных, содержащихся в БД организаций, формируется и ведется каталог цифровых данных, являющийся систематизированным перечнем сведений о видах цифровых данных и связях между ними.

Каталог формируется на архитектурном портале цифровых объектов государства центром и организациями путем формирования паспортов цифровых данных цифровых объектов.

Паспорт цифровых данных и описание неоцифрованных данных согласовываются менеджером по цифровым данным и центром.

По создаваемым или развиваемым цифровым объектам формирование паспорта цифровых данных, описание неоцифрованных данных и их согласование осуществляются организациями до введения в промышленную эксплуатацию цифрового объекта.

Организации (отраслевые эксперты) совместно с центром формируют источники эталонных цифровых данных с описанием детальной передачи цифровых данных цифровым объектам, БД, проведением анализа бизнес-процессов.

Эталонные цифровые данные используются для сверки с ними аналогичного вида цифровых данных в целях выявления и фиксирования наличия противоречий между эталонными цифровыми данными и данными, содержащимися в цифровых объектах, и последующего устранения противоречий.

Данные организаций в бумажном виде, электронных таблицах, реестрах включаются и заполняются в описание неоцифрованных данных.

Описание неоцифрованных данных осуществляется по трем этапам:

формирование неоцифрованных данных на основе анализа текущих данных организаций и проведения анализа законодательства РК;

формирование эталонных цифровых данных по субъектам и объектам данных из анализа законодательства РК, выявление сущности, определение для каждой сущности уникального набора атрибутов;

формирование взаимосвязи между сущностями для создания концептуальной модели данных домена, представленной в виде основных сущностей домена с ключевыми атрибутами и связей между ними.

Требования к созданию, сбору, обработке и накоплению цифровых данных

Создание, сбор, обработка и накопление цифровых данных осуществляются в соответствии с архитектурой цифровых данных, являющейся слоем цифровой архитектуры правительства, представляющей собой описание цифрового объекта "цифрового правительства", содержащихся в них цифровых данных, интеграции, подходов и средств управления цифровыми данными.

При сборе цифровых данных от физических и юридических лиц организациями обеспечиваются идентификация круга лиц, представляющих информацию, и применение элементов национальной справочной информации.

Также документ содержит:

Требования к качеству и поддержке цифровых данных;

Требования к доступу и распространению цифровых данных;

Требования к аналитике цифровых данных;

Требования к передаче и защите цифровых данных;

Требования к хранению, архивированию и уничтожению цифровых данных.

Постановление вводится в действие с 6 октября.