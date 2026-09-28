Требования по управлению цифровыми данными приняли в Казахстане
Положения требований распространяются на государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора (организации), за исключением специальных государственных органов.
При формировании продуктов цифровых данных, размещаемых на платформе обмена и оборота продуктов цифровых данных, государственные юридические лица и субъекты квазигосударственного сектора учитывают требования в отношении структуры, качества и метаданных.
В документе говорится, что данные, создаваемые, накапливаемые и приобретаемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными органами способами, установленными статьей 19 закона "О государственном имуществе", являются государственными.
Данные фиксируются на электронном и бумажном носителях. Организации в рамках управления цифровыми данными обеспечивают перевод данных, необходимых для осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, их аналитики, в электронную форму.
Управление цифровыми данными подразделяется на следующие виды:
по содержанию:
- метаданные – данные, описывающие структуру и характеристики данных.
Метаданные подразделяются на следующие виды:
– функциональные метаданные: описывают содержание и состояние данных, имеющих прямое отношение к специфике деятельности организации, включая сведения, используемые при обеспечении качества данных;
– технические метаданные: описывают технические характеристики данных и систем их хранения;
– операционные метаданные: описывают процессы обработки цифровыми данными и управления доступом к ним (сведения, используемые при обеспечении безопасности данных);
- справочные данные – элементы национальной справочной информации;
- транзакционные данные – сведения, отражающие результат изменения данных, относящиеся к фиксированному моменту времени, не изменяющиеся в будущем;
по характеру организации данных:
- неструктурированные данные – данные в неформализованном виде, сложном или не пригодном для обработки;
- структурированные данные – упорядоченные данные, пригодные для обработки.
Жизненный цикл цифровых данных состоит из следующих этапов:
- сбор цифровых данных;
- хранение цифровых данных и их ведение;
- использование цифровых данных;
- управление цифровыми данными;
- архивирование цифровых данных или их уничтожение.
В целях управления цифровыми данными организации определяют лиц, ответственных за управление цифровыми данными.
Требования к определению цифровых данных
В целях определения цифровых данных, содержащихся в БД организаций, формируется и ведется каталог цифровых данных, являющийся систематизированным перечнем сведений о видах цифровых данных и связях между ними.
Каталог формируется на архитектурном портале цифровых объектов государства центром и организациями путем формирования паспортов цифровых данных цифровых объектов.
Паспорт цифровых данных и описание неоцифрованных данных согласовываются менеджером по цифровым данным и центром.
По создаваемым или развиваемым цифровым объектам формирование паспорта цифровых данных, описание неоцифрованных данных и их согласование осуществляются организациями до введения в промышленную эксплуатацию цифрового объекта.
Организации (отраслевые эксперты) совместно с центром формируют источники эталонных цифровых данных с описанием детальной передачи цифровых данных цифровым объектам, БД, проведением анализа бизнес-процессов.
Эталонные цифровые данные используются для сверки с ними аналогичного вида цифровых данных в целях выявления и фиксирования наличия противоречий между эталонными цифровыми данными и данными, содержащимися в цифровых объектах, и последующего устранения противоречий.
Данные организаций в бумажном виде, электронных таблицах, реестрах включаются и заполняются в описание неоцифрованных данных.
Описание неоцифрованных данных осуществляется по трем этапам:
- формирование неоцифрованных данных на основе анализа текущих данных организаций и проведения анализа законодательства РК;
- формирование эталонных цифровых данных по субъектам и объектам данных из анализа законодательства РК, выявление сущности, определение для каждой сущности уникального набора атрибутов;
- формирование взаимосвязи между сущностями для создания концептуальной модели данных домена, представленной в виде основных сущностей домена с ключевыми атрибутами и связей между ними.
Требования к созданию, сбору, обработке и накоплению цифровых данных
Создание, сбор, обработка и накопление цифровых данных осуществляются в соответствии с архитектурой цифровых данных, являющейся слоем цифровой архитектуры правительства, представляющей собой описание цифрового объекта "цифрового правительства", содержащихся в них цифровых данных, интеграции, подходов и средств управления цифровыми данными.
При сборе цифровых данных от физических и юридических лиц организациями обеспечиваются идентификация круга лиц, представляющих информацию, и применение элементов национальной справочной информации.
Также документ содержит:
- Требования к качеству и поддержке цифровых данных;
- Требования к доступу и распространению цифровых данных;
- Требования к аналитике цифровых данных;
- Требования к передаче и защите цифровых данных;
- Требования к хранению, архивированию и уничтожению цифровых данных.
Постановление вводится в действие с 6 октября.