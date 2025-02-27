Казахстанцам разрешили продажу и выкуп инвестиционных монет через торговые площадки

Национальный банк постановлением от 20 февраля 2025 года внес изменения в Правила продажи и выкупа Национальным банком банкнот и монет национальной валюты РК, сообщает Zakon.kz.

Действующими правилами установлено, что продажу и выкуп инвестиционных монет осуществляют филиалы Национального банка и Центр Национального банка.

В правила внесено дополнение, в соответствии с которым продажа и выкуп инвестиционных монет осуществляются также посредством торговой площадки.



В соответствии с этим уточнено понятие "торговая площадка" – онлайн- платформа, посредством которой осуществляются продажа и выкуп инвестиционных монет, в том числе по частям (долям).

При этом продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки осуществляются, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.

Выкуп Национальным банком инвестиционных монет, полученных физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Национального банка, производится в порядке, предусмотренном главами 4 и 5 Правил.

Постановление вводится в действие с 9 марта 2025 года.