Градостроительный регламент разработали в Алматы

Подготовлено решение маслихата "Об утверждении градостроительного регламента территории города Алматы", сообщает Zakon.k.z.

Градостроительный регламент разработало Управление городского планирования и урбанистики с учетом циркуляции воздушных потоков. Это нормативно-правовой акт местного значения по реализации утвержденного Генерального плана города Алматы.

Указывается, что главными принципами реализации регламента территории застройки функциональных зон является формирование правил использования территориальных зон для целей градостроительного, экологического и строительного регламентов с учетом их проектного зонирования по утвержденному Генеральному плану города на период до 2040 года.

"Современное градостроительство должно быть направлено на обеспечение условий, благоприятных для инвестирования, в том числе частного, в жилищное, гражданское и промышленное строительство путем четкого закрепления порядка предоставления земельных участков под застройку, определения их правового режима, максимального упрощения процесса получения согласований и утверждения проекта, выдачи разрешений на строительство и подключения к инженерным сетям", – говорится в документе.

Градостроительное зонирование в технологическом смысле представляет собой разделение территории города на территориальные зоны с установлением их границ и определением для каждой из них градостроительного регламента.

Главная технология градостроительного зонирования в отношении градостроительных регламентов сводится к тому, что все установленные регламенты и ограничения суммируются, т.е. если земельные участки или иные объекты недвижимости попадают в зоны, выделенные на нескольких картах, то к этим участкам (объектам) применяются все части градостроительных регламентов зон, выделенных на всех картах.

Разрешенным считается такое использование земельных участков, которое соответствует не только градостроительным регламентам по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, обозначенным на карте градостроительного зонирования, но и ограничениям по экологическим условиям, условиям охраны памятников и другим планировочным ограничениям, попадающим в данную зону.

Важнейшая идея градостроительного зонирования – "привязывание" градостроительного регламента ко всем земельным участкам соответствующей территориальной зоны. Это означает, что местным нормативным актом градостроительные регламенты территории адресованы непосредственно собственникам недвижимости, актуальным или потенциальным (инвесторам).

Ответственность за выполнение градостроительного регламента территории лежит на собственнике, арендаторе, инвесторе. Собственник отвечает за соблюдение градостроительного регламента территории в пределах его собственности.

Функциональное зонирование территории и градостроительные регламенты территорий зон, районов, участков, объектов имущественных комплексов недвижимости, проектных площадок и адресов, разработанные регламентом территорий, должны использоваться в целях регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на территории города Алматы:

при определении типов функциональных зон и параметров разрешенной застройки в архитектурно-планировочном задании (АПЗ), выдаваемом КГУ "Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы" и при разработке градостроительных проектов всеми застройщикам на территории города, независимо от форм собственности;

при установлении типов функциональных зон земельных участков при подготовке материалов для предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, а также при изменении целевого назначения земельного участка.

Регламент территории обеспечивает:

реализацию решений утвержденного Генерального плана;

повышение эффективности землепользования и застройки городских территорий;

резервирование территорий для проекта застройки объектами по целевому назначению;

привлечение инвестиций в жилищное строительство, инженерную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в иное обустройство территорий;

развитие городского рынка недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений);

служит основой для выявления градостроительной ценности земельных участков (ценовое зонирование) по обоснованию величины платы за выкуп земельных участков и дифференцированной ставки земельного налога и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в местный бюджет;

градостроительными средствами благоприятные условия проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений;

масштабы намерений изменения недвижимости и совместимость их с другими функциями;

установление граничных условий при разработке ПДП для всех потенциальных застройщиков территории города для плавного перехода одного типа застройки к другому;

упорядочивание использования водоохранных зон и полос рек и водоемов на территории города;

установление регламентов при подготовке актов выбора земельных участков для предоставления их физическим и юридическим лицам на аукционах или другом законодательно установленном способе.

Документ устанавливает:

Основные положения градостроительной стратегии по формированию регламента территории. Опорный план функционального зонирования территории Алматы. Сводный план утвержденных проектов детальной планировки. Карты градостроительных регламентов территории города. Градостроительные регламенты территории по видам и параметрам разрешенного использования функциональных зон и т.д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.

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