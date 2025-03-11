В Алматы утвердили новый Градостроительный регламент

Маслихат города Алматы решением от 25 декабря 2024 года утвердил Градостроительный регламент территории города Алматы. Документ начал действовать с 1 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Градостроительный регламент разработан на основе Генерального плана до 2040 года.

Документ определяет принципы зонирования, размещения инфраструктуры и учёт экологических факторов.

Градостроительный регламент территории города Алматы обеспечивает:

реализацию решений утвержденного Генерального плана;

повышение эффективности землепользования и застройки городских территорий;

резервирование территорий для проекта застройки объектами по целевому назначению;

привлечение инвестиций в жилищное строительство, инженерную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в иное обустройство территорий;

развитие территории на основе стратегического подхода;

развитие городского рынка недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений);

служит основой для выявления градостроительной ценности земельных участков (ценовое зонирование) по обоснованию величины платы за выкуп земельных участков и дифференцированной ставки земельного налога и соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджет;

градостроительными средствами благоприятные условия проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и её рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений;

масштабы намерений изменения недвижимости и совместимость их с другими функциями;

установление условий при разработке Проектов детальной планировки (ПДП) для всех потенциальных застройщиков территории города для плавного перехода одного типа застройки к другому;

упорядочивание использования водоохранных зон и полос рек и водоемов на территории города;

установление регламентов при подготовке актов выбора земельных участков для предоставления их физическим и юридическим лицам на аукционах.

Впервые введены карты регулирования, включая ветровое районирование, которое позволит использовать меридиональные улицы как "вентиляционные коридоры". Это способствует лучшей аэрации мегаполиса и улучшает городской климат.

Базовой структурной единицей земельных участков на территории города Алматы определены следующие территориальные единицы элементов планировочной структуры государственного градостроительного кадастра: 7 планировочных зон, 64 кадастровых округов, 512 кадастровых секторов и 9445 кадастровых кварталов, которые и являются самой мелкой планировочной единицей при разработке функционального зонирования территории города.

Документ содержит карты средоохранных зон регулирования градостроительной деятельности на территории города Алматы:

Карта-схема комплексного экологического зонирования территории города Алматы;

Карта-схема ландшафтного зонирования;

Карта-схема водоохранных зон, прибрежных полос рек и водоемов на территории города Алматы;

Карта-схема зон особо охраняемых природных территорий города Алматы;

Карта-схема санитарно-защитных зон кладбищ, промышленных предприятий;

Карта ветрового районирования на территории города под размещение жилых домов и общественных комплексов.

Основными планировочными ограничениями по застройке территории города Алматы являются карты-схемы:

Карта-схема зонирования территории по условиям реконструкции (формирование системы общегородского центра, линии регулирования застройки – красные линии, малоэтажная не сейсмостойкая застройка);

Карта-схема зон ограничений по инженерно-геологическим условиям (сейсмичность, разломы, типы грунтов);

Карта-схема строительного зонирования территории города (зоны II, III);

Карта-схема размещения охраняемых объектов историко-культурного наследия на территории города;

Карта-схема зон полос отчуждения (санитарно-защитных зон) транспортных и инженерных коммуникаций на территории города Алматы (транспортные и канализационные коммуникации);

Карта-схема зон полос отчуждения (санитарно-защитных зон) транспортных и инженерных коммуникаций на территории города Алматы (коммуникации электроснабжения и газоснабжения);

Карта-схема зон полос отчуждения (санитарно-защитных зон) транспортных и инженерных коммуникаций на территории города Алматы (коммуникации теплоснабжения и водопровода).

Направление ветра может иметь значительное влияние на различные аспекты градостроительства, включая естественное охлаждение, вентиляцию зданий, уровень шума и даже распространение загрязнений, – говорится в документе.

Необходимо учитывать следующие градостроительные рекомендации для города Алматы:

Ориентация улиц

При планировании новых районов или перепланировке существующих улицы следует по возможности ориентировать вдоль преобладающих направлений ветра (северо – северо-восток и юго – юго-запад). Это создаст "воздушные коридоры", позволяющие ветру свободно проходить через город, обеспечивая естественное охлаждение и рассеивание загрязнений.

Ориентация высотных зданий

Высотные здания следует располагать так, чтобы максимизировать прохождение ветра и минимизировать создание "вихревых" условий вокруг них, создавая из зданий ветровые коридоры. Здания следует ориентировать вдоль преобладающего направления ветра (северо – северо-восток и юго – юго-запад).

Открытые пространства и парки

Открытые пространства и парки могут быть спланированы так, чтобы служить воздушными коридорами, особенно если они ориентированы вдоль преобладающих направлений ветра.

Ориентация свободных пространств между зданиями вдоль вторичного направления ветра (запад-восток)

Следует также стараться осуществлять ориентацию свободных пространств между зданиями с целью создания ветрового коридора в направлении запад-восток. Подобная планировка позволит улучшить ветровой режим и сделать городскую среду более комфортной для жизни.

Промышленные объекты

Промышленные объекты, которые производят загрязнения, следует ориентировать таким образом, чтобы преобладающие ветры переносили эти загрязнения в сторону от жилых районов.

Здания с естественной вентиляцией

Здания должны быть спроектированы так, чтобы использовать естественную вентиляцию, основанную на преобладающих ветрах. Это может включать в себя такие элементы, как вентиляционные шахты, окна, которые могут быть открыты, и атриумы.

Рекомендуется создание "вентиляционных коридоров" из улиц, расположенных в направлении север-юг, а именно рекомендуется рассматривать улицы, расположенные в меридиональном направлении, такие как проспекты Достык, Абылай хана, Сейфуллина, Гагарина, а также улицы Момышулы, Ауэзова, Розыбакиева, Тлендиева, Саина, Яссауи и другие, в качестве коридоров для проветривания. Для этого следует предусмотреть меры, направленные на улучшение их аэродинамических характеристик, включая застройку длинными зданиями, вдоль указанных улиц.

Помимо этого, необходимо создавать "вентиляционные коридоры", образованные широкими улицами с деревьями, которые дадут возможность чистому воздуху спускаться с гор в город. Эти меры помогут создать эффективные условия для проветривания города.

Также регламент стимулирует полицентричное развитие, создавая условия для децентрализации занятости, уменьшения транспортной нагрузки и появления новых рабочих мест.

Решение введено в действие с 1 марта 2025 года.