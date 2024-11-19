Как насытить рынок Казахстана рыбной продукцией: новый законопроект предлагает ряд решений

В Казахстане создаются благоприятные условия для разведения и выращивания рыб в искусственных водоемах. В Мажилисе прорабатывается проект закона "Об аквакультуре", предусматривающий ряд нововведений.

В Послании президента 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" Касым-Жомарт Токаев отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания. В соответствии с этим поручением правительством инициирован ряд изменений в законодательство. Реализация положений нового законопроекта позволит насытить рынок Казахстана рыбной продукцией, создать привлекательные условия для рыбоводства, привлечь крупных инвесторов и дать возможность мелким и средним предпринимателям с выгодой использовать богатый водоемами Казахстан. Руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Сергей Пономарев, рассказал корреспонденту Zakon.kz об основных новеллах документа.

– Сергей Михайлович, какие пробелы действующего законодательства призван устранить законопроект "Об аквакультуре"?

– В Казахстане выращивают в основном три вида рыб. Это карп, белый амур и толстолобик. Карп питается донными отложениями, рачками, белый амур – камышом, толстолобик – планктоном. Испокон веков они сосуществовали друг с другом. Также много выращивают форели и лосося.

Законопроект необходим, чтобы нарастить импортозамещение за счет морского рыболовства и развития товарного рыболовства. О емкости рынка говорят следующие цифры: в 2023 году в Казахстан завезено 50 тыс. тонн рыбной продукции на 172 млн долларов. Это скумбрия, сельдь, лосось, килька.

Также Казахстану нужно нарастить экспортный потенциал. Несмотря на то, что нам не хватает рыбы на внутреннем рынке, в 2023 году мы экспортировали 25 тыс. тонн рыбной продукции глубокой переработки, в том числе филе судака на сумму 85,5 млн долларов. Наш судак очень качественный. Эта продукция успешно конкурирует на мировом рынке и имеет очень большой спрос. Но дело в том, что мы не выращиваем судака. К сожалению, у нас нет таких технологий. Мы просто вылавливаем рыбу. В итоге поголовье судака очень сильно подорвано в стране.

– Назовите самые эффективные механизмы в документе, способствующие развитию аквакультуры?

– Казахстанцы едят очень мало рыбы, меньше четырех килограммов в год. По требованиям Всемирной организации здравоохранения, люди должны потреблять 16 килограммов рыбы в год. Россияне съедают 23 килограмма, китайцы – 46 килограммов. Нам есть к чему стремиться и наш законопроект должен решить следующие вопросы:

• Насытить рынок Казахстана рыбной продукцией. Рыбу можно выращивать в садках, в озерах, в бассейнах. Это не только рыба, но и креветки, рачки, все то, что можно вырастить в воде. • Пересмотреть для крупных инвесторов порядок предоставления рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения для ведения садкового хозяйства. Эта процедура будет проходить без конкурса. При строительстве новых садковых хозяйств, производственных объектов инвесторы должны будут вложить не меньше 150 тыс. МРП, или порядка 550 млн тенге. Если же инвестор решил расширить или восстановить старые мощности, то он тоже может это сделать без конкурса, но обязан будет вложить 100 тыс. МРП, или 370 млн тенге. • Законопроектом предусмотрены квалификационные требования, предъявляемые к инвесторам. Кроме этого, разработан реестр субъектов аквакультуры. Мы определили, как будет производиться государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования аквакультуры. • Предлагается увеличить сроки закрепления рыбохозяйственных водоемов за бизнесменами. Вместо диапазона от пяти до 25 лет ихтиологи рекомендовали от 10 до 49 лет. • Вводится ограничение на занятия аквакультурой в течение пяти лет для лиц, включенных в реестр недобросовестных субъектов. Норма будет работать, если человек пообещал государству разводить рыб, но бездействует по субъективным причинам.

– Будет ли создан цифровой реестр объектов рыбного хозяйства?

– Создаются информационная система для бизнеса и цифровой реестр рыбного хозяйства. Малый бизнес будет иметь бесплатный доступ к информационной системе, где соберут всю информацию об отрасли. В цифровом реестре рыбного хозяйства будут прописаны основные правила для предпринимателей. Какие есть озера для разведения рыб, глубина водоемов, карты, какие требования и так далее.

– Как государство будет бороться с теневым оборотом в отрасли?

– Это не совсем правильная формулировка. Теневой оборот больше касается контроля за браконьерами, отлавливающими дикую рыбу в Каспийском море или на Балхаше, Зайсане. Здесь же речь идет о той рыбе, которая выращена искусственно. Мы будем выращивать мальков и выпускать их в природу. Те же самые промысловые организации, отловив определенное количество рыбы, обязаны выпустить мальков в те водоемы, где они рыбачат. Так их стимулируют к добросовестной работе.

– Будет ли внимание уделено не только крупным, но и мелким рыбным хозяйствам?

– Мелкий бизнес получит возможность активно трудиться, брать в аренду прудовые хозяйства, применять устройства замкнутого водоснабжения для интенсивного разведения рыбы как в домашних условиях, так и в промышленных масштабах. Этот опыт мы видим в соседнем Узбекистане. Мы рассчитываем на то, что мелкие и средние крестьянские хозяйства будут заинтересованы выращивать рыбу именно благодаря законопроекту об аквакультуре, поскольку будут субсидироваться многие вещи. Сейчас у нас огромные планы, мы должны добиться показателя в 270 тыс. тонн к 2029 году. В Казахстане есть три государственных питомника, которые выращивают мальков в Петропавловске, в Атырау, где осетры, и в Кызылординской области. Все остальное находится в руках частников, это около 500 небольших компаний. Пока этот рынок разрознен, но мы ждем всплеска роста и активности после принятия законопроекта.

– Какие меры поддержки предусмотрены для начинающих аквафермеров?

– Самое главное для начала бизнеса – это получить биообоснование. У нас есть научный центр рыбного хозяйства, специалисты-ихтиологи делают расчеты: какая площадь пруда, глубина, какая там ихтиофауна, какая питательная среда, высохнет этот водоем или нет. Также определяют, сколько он может дать рыбы. Если аквакультурист приходит туда и заявляет: "Я добуду здесь 100 тыс. тонн рыбы", то в биообосновании четко говорится, что, например, технически можно добыть 10 раз меньше. Таким образом, проверяется может ли предприниматель получить планируемый объем продукции.

– Будет ли решена проблема дефицита кадров в этой сфере?

– К сожалению, в отрасли очень серьезная проблема с кадрами. Есть несколько десятков ихтиологов, энтузиастов, которые крайне востребованы по всей стране, и есть научный институт рыбного хозяйства. Там остались ихтиологи, потенциал, база, но в целом ихтиологическая наука оставляет желать лучшего. Вместе с тем действуют несколько частных школ по ихтиологии. Они обучают начинающих рыбоводов тому, как начинать этот бизнес, имея в кармане 1-2 млн тенге.