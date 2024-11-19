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Сведения из электронного счета-фактуры отнесли к налоговой тайне

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:00 Фото: pexels
Минфин и Высшая аудиторская палата совместным приказом от 8 ноября 2024 года дополнили Правила представления сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика и перечня представляемых сведений, сообщает Zakon.kz.

Перечень представляемых органами государственных доходов уполномоченному органу внешнего государственного аудита и финансового контроля сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента), дополнен сведениями из электронного счета-фактуры.

К таким сведениям отнесли:

  • реквизиты поставщика;
  • реквизиты получателя;
  • реквизиты грузоотправителя и грузополучателя;
  • данные по товарам, работам, услугам, в том числе: данные по товарам, работам, услугам, в том числе наименование, признак происхождения товара, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единица измерения, количество, цена, стоимость, акциз, НДС, ссылка на таможенную декларацию (при импорте), дата совершения оборота.

Напомним, также в данный перечень входят:

  • Лицевые счета налогоплательщиков и данные по ним
  • Налоговые формы налогоплательщиков и данные по ним
  • Сведения о результатах налогового контроля за исполнением налогоплательщиками норм налогового и иного законодательства Республики Казахстан
  • Сведения из государственной базы данных налогоплательщиков
  • Сведения о зачетах и возвратах налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по налогоплательщикам
  • Сведения о способах обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства по налогоплательщикам
  • Сведения о мерах принудительного взыскания налоговой задолженности, примененных к налогоплательщику
  • Данные об обжаловании результатов налоговой проверки и действий (бездействий) должностных лиц
  • Информация уполномоченных органов, предоставляющих сведения по налогоплательщикам и объектам налогообложения, а также операциям, осуществленным налогоплательщиками
  • Информация о списании налогов и штрафных санкций (пени и штрафов после принятых законов и актов государственных органов о списании)
  • Аналитические отчеты, сформированные на основании налоговой отчетности налогоплательщиков

Совместный приказ и нормативной постановление вступили в силу 8 ноября 2024 года.

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Элина Черногрицкая
Законодательство МФ РК Казахстан Высшая аудиторская палата 2024 год
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