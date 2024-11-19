Сведения из электронного счета-фактуры отнесли к налоговой тайне

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Минфин и Высшая аудиторская палата совместным приказом от 8 ноября 2024 года дополнили Правила представления сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика и перечня представляемых сведений, сообщает Zakon.kz.

Перечень представляемых органами государственных доходов уполномоченному органу внешнего государственного аудита и финансового контроля сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента), дополнен сведениями из электронного счета-фактуры. К таким сведениям отнесли: реквизиты поставщика;

реквизиты получателя;

реквизиты грузоотправителя и грузополучателя;

данные по товарам, работам, услугам, в том числе: данные по товарам, работам, услугам, в том числе наименование, признак происхождения товара, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единица измерения, количество, цена, стоимость, акциз, НДС, ссылка на таможенную декларацию (при импорте), дата совершения оборота. Напомним, также в данный перечень входят: Лицевые счета налогоплательщиков и данные по ним

Налоговые формы налогоплательщиков и данные по ним

Сведения о результатах налогового контроля за исполнением налогоплательщиками норм налогового и иного законодательства Республики Казахстан

Сведения из государственной базы данных налогоплательщиков

Сведения о зачетах и возвратах налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по налогоплательщикам

Сведения о способах обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства по налогоплательщикам

Сведения о мерах принудительного взыскания налоговой задолженности, примененных к налогоплательщику

Данные об обжаловании результатов налоговой проверки и действий (бездействий) должностных лиц

Информация уполномоченных органов, предоставляющих сведения по налогоплательщикам и объектам налогообложения, а также операциям, осуществленным налогоплательщиками

Информация о списании налогов и штрафных санкций (пени и штрафов после принятых законов и актов государственных органов о списании)

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