Утверждены правила передачи сведений с налоговой тайной между органами госдоходов и внешнего аудита
Правила определяют порядок предоставления сведений о налогоплательщиках без их письменного согласия – исключительно по официальному запросу и в рамках законодательства РК.
В перечень сведений, которые могут передаваться без письменного согласия налогоплательщика, вошли:
- лицевые счета налогоплательщиков;
- налоговые формы и данные по ним;
- сведения о налоговом контроле;
- информация из базы данных налогоплательщиков;
- данные о задолженностях, возвратах и зачетах;
- сведения о мерах взыскания;
- аналитические отчеты;
- данные электронных счетов-фактур, включая сведения о товарах, поставщиках и получателях.
Указывается, что органы государственных доходов в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, передают сведения и конфиденциальную информацию органам внешнего государственного аудита и финансового контроля, если такая информация необходима указанным органам для выполнения задач и осуществления функций, в порядке и с соблюдением требований законодательства республики по защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой законами тайны (секретов), а также другой конфиденциальной информации, международных договоров РК.
Передача сведений и конфиденциальной информации осуществляется одним из следующих способов:
- на бумажных носителях;
- на электронных носителях;
- посредством Единой транспортной среды государственных органов при наличии информационного взаимодействия между информационными системами Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Высшей аудиторской палаты РК, а также системы электронного документооборота.
Органы внешнего государственного аудита и финансового контроля утверждают перечень должностных лиц, имеющих доступ к Сведениям и конфиденциальной информации.
Предусмотрено, что сведения и конфиденциальная информация, полученная должностными лицами органов внешнего государственного аудита и финансового контроля от органов государственных доходов либо иных уполномоченных органов, не подлежат распространению как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения, а также разглашению специалистами, привлеченными к проведению таможенного контроля, как при исполнении ими своих обязанностей при проведении таможенного контроля, так и после его завершения.
Приказ вводится в действие со 2 июня 2026 года.