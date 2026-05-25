Утверждены правила передачи сведений с налоговой тайной между органами госдоходов и внешнего аудита

Совместным нормативным постановлением Высшей аудиторской палаты и приказом министра финансов утверждены Правила взаимодействия органов госдоходов и органов внешнего государственного аудита и финансового контроля по представлению сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну.

Правила определяют порядок предоставления сведений о налогоплательщиках без их письменного согласия – исключительно по официальному запросу и в рамках законодательства РК.

В перечень сведений, которые могут передаваться без письменного согласия налогоплательщика, вошли:

лицевые счета налогоплательщиков;

налоговые формы и данные по ним;

сведения о налоговом контроле;

информация из базы данных налогоплательщиков;

данные о задолженностях, возвратах и зачетах;

сведения о мерах взыскания;

аналитические отчеты;

данные электронных счетов-фактур, включая сведения о товарах, поставщиках и получателях.

Указывается, что органы государственных доходов в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, передают сведения и конфиденциальную информацию органам внешнего государственного аудита и финансового контроля, если такая информация необходима указанным органам для выполнения задач и осуществления функций, в порядке и с соблюдением требований законодательства республики по защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой законами тайны (секретов), а также другой конфиденциальной информации, международных договоров РК.

Передача сведений и конфиденциальной информации осуществляется одним из следующих способов:

на бумажных носителях;

на электронных носителях;

посредством Единой транспортной среды государственных органов при наличии информационного взаимодействия между информационными системами Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Высшей аудиторской палаты РК, а также системы электронного документооборота.

Органы внешнего государственного аудита и финансового контроля утверждают перечень должностных лиц, имеющих доступ к Сведениям и конфиденциальной информации.

Предусмотрено, что сведения и конфиденциальная информация, полученная должностными лицами органов внешнего государственного аудита и финансового контроля от органов государственных доходов либо иных уполномоченных органов, не подлежат распространению как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения, а также разглашению специалистами, привлеченными к проведению таможенного контроля, как при исполнении ими своих обязанностей при проведении таможенного контроля, так и после его завершения.

Приказ вводится в действие со 2 июня 2026 года.